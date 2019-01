Tennis : Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi? Completezza di gioco e in vantaggio negli scontri diretti con Nadal e Federer : Gli echi della straordinaria prestazione nella finale degli Australian Open 2019 di Tennis contro Rafael Nadal (n.2 del mondo) si possono ancora avvertire distintamente. Il serbo Novak Djokovic ha scritto la storia a Melbourne, conquistando il suo 15° Slam in carriera e soprattutto stabilendo un record: l’unico giocatore a trionfare in Australia in sette occasioni, superando lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy ...

Tennis - Ranking ATP (14 gennaio) : Novak Djokovic sempre sul trono - Fabio Fognini numero uno italiano : Oggi in quel di Melbourne (Australia) il primo Major dell’anno 2019 ha preso il via e al termine delle due settimane australiane il Ranking ATP potrà risultarne influenzato. Al momento nessuna variazione nella top-10. Il serbo Novak Djokovic resta in vetta, giunto all’undicesima settimana consecutiva sul trono del Tennis mondiale (la numero 234 in carriera). A seguire troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, sempre a 1.655 punti dal 31enne ...

Tennis - Novak Djokovic contro la Coppa Davis 2019 : “Non so se sarò presente. Si è cambiato il format troppo velocemente” : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via quest’anno, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. Il 31enne ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Novak Djokovic rimonta e batte Kevin Anderson. Terzo Karen Khachanov : La finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship, sorride a Novak Djokovic: il serbo rimonta e batte in tre set il sudafricano Kevin Anderson. Nella finale per il Terzo posto, dopo il forfait di Rafael Nadal, il russo Karen Khachanov batte l’austriaco Dominic Thiem al match tie-break. La finalissima è del serbo Novak Djokovic, al quale servono tre set ed una gran rimonta dopo oltre due ore di battaglia ...

Tennis - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione per i primi 6 mesi del 2019 : Novak Djokovic è pronto a dominare anche nel 2019 dopo aver chiuso in crescita nell’anno che sta per concludersi: la sua programmazione Novak Djokovic, n.1 del mondo, ha reso nota la lista dei tornei a cui prenderà parte nella prima metà del 2019. Per il 31enne di Belgrado il via all’Atp 250 di Doha il prossimo 31 dicembre e, a seguire: Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Tennis - Ranking ATP (17 dicembre) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Ranking ATP invariato per lo più in questa settimana, in attesa che le “ostilità” riprendano con l’inizio del 2019 e i tornei di preparazione al prossimo Australian Open, previsto dal 14 al 27 gennaio. In vetta dunque c’è sempre Novak Djokovic: il 31enne nativo di Belgrado, con i suoi 9045 punti, precede lo spagnolo Rafael Nadal (7480 punti) e lo svizzero Roger Federer (6420 punti). Alle loro spalle troviamo il vincitore ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...