TAV | Garavaglia | Opera sta in piedi | difficile negarlo

'La TAV sta in piedi - difficile negarlo'. La posizione del leghista Garavaglia : Il sottosegretario all'Economia: 'Non sarebbe un bel segnale una frenata su un tema fondamentale come quello degli investiment'

Massimo Garavaglia : "La TAV sta in piedi - difficile negarlo" : "Votare le mozioni di Pd e FI favorevoli alla Tav? Non saprei. Di fatto siamo in attesa di vedere questa fantomatica analisi costi-benefici per confrontarla con i dati che abbiamo e capire. Secondo noi, però, è molto difficile dimostrare che l'opera non stia in piedi". Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, in merito alla Torino Lione, su cui - dice in un'intervista al Corriere della Sera - ...

TAV - Garavaglia : difficile negare che opera stia in piedi : In un'intervista al 'Corriere della Sera', in edicola oggi, il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, leghista, definisce 'molto difficile' dimostrare che la Tav 'non stia in piedi', avvertendo che bloccare l'opera dell'alta velocità avrebbe un effetto soprattutto ...

Garavaglia - Lega - : difficile dimostrare che la TAV non sta in piedi : Così il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, in una intervista al Corriere della Sera sulla Tav, aggiungendo che il fatto …

TAV - difficile negare che opera stia in piedi - Garavaglia a Corriere : In un'intervista al 'Corriere della Sera', in edicola oggi, il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, leghista, definisce 'molto difficile' dimostrare che la Tav 'non stia in piedi', avvertendo che bloccare l'opera dell'alta velocità avrebbe un effetto soprattutto ...

TAV - Lega e M5S ai ferri corti. Garavaglia : «Opere lasciate a metà solo tra le Coree» : ... Garavaglia a Radio 24: «Unico altro tunnel lasciato a metà tra Coree» Nel frattempo dalla Lega cannoneggia il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ospite di Radio24 : «Esiste un altro ...

TAV - Lega e M5S ai ferri corti. Garavaglia : «Opere lasciate a metà solo tra le Coree» : Dopo il monito di Matteo Salvini agli alleati di governo - «Nostro no solo agli sbarchi, adesso imporremo dei sì» - è alta tensione nel Governo sul “padre” di tutti i no dei Cinque Stelle: l'Alta Velocità Torino-Lione. Toninelli: «Stiamo facendo l’analisi costi-benefici per evitare che vengano sprecati soldi, del referendum si parlerà dopo»...