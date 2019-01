Star dei reality cade durante l' esibizione sul ghiaccio e finisce in sedia a rotelle

Lady Gaga e Rami Malek superStar sul red carpet dei SAG Awards : Lady Gaga e Rami Malek tra le star più fotografate sul red carpet dei SAG Awards a Los Angeles, i premi assegnati ogni anno dal sindacato degli attori statunitensi (Screen Actors Guild) ad altri attori, considerati una sorta di anteprima degli Oscar. Quest'anno, nella 25esima edizione dei SAG, il premio più importante per il miglior cast è stato vinto da "Black Panther", mentre quelli per i migliori attori protagonisti sono andati a Glenn ...

Il promo dei nuovi episodi di Montalbano su Rai1 con Luca Zingaretti e una guest Star musicale - video - : Trasmesso in più di 20 paesi al mondo, nel 2016 Il Commissario Montalbano è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito. Attualmente è la serie più seguita del panorama televisivo ...

Il promo dei nuovi episodi di Montalbano su Rai1 con Luca Zingaretti e una guest Star musicale (video) : I nuovi episodi di Montalbano arriveranno su Rai1 a febbraio, ma per allietare l'attesa, Rai1 ha ideato una simpatica sorpresa per il suo pubblico. Da alcuni giorni, la prima rete italiana sta mandando in onda uno spot pubblicitario molto particolare dove vi è il protagonista interpretato da Luca Zingaretti. In uno dei nuovi episodi di Montalbano ha partecipato anche il Corpo Bandistico Vito Cutello (la banda di Chiaramonte) che nel promo di ...

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul caso Diciotti : dobbiamo Stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco dei partecipanti : Domani 27 gennaio, alle 15.30, andrà in archivio la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori la Mass start maschile avrà un favorito su tutti: il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo è l’autentico dominatore di quest’annata con i suoi 12 successi in 15 gare disputate. Dopo le vittorie della sprint e dell’inseguimento, il leader della classifica generale vuol allungare la striscia ...

iPod Touch : Apple Starebbe puntando al mercato dei videogiochi? : Tornano in primo piano le voci di corridoio che vedrebbero Apple impegnata a lavorare su una nuova generazione di iPod Touch, dopo che l'ultimo modello era stato immesso sul mercato nel 2015. Gamingbolt, infatti, riferisce che la società di Cupertino ha esteso il marchio iPod Touch alle categorie delle "unità portatili per giocare a giochi elettronici" e delle "console portatili". L'iconico brand di lettori musicali Apple, tuttavia, dispone già ...

Vuelta a San Juan 2019 : la Startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Peter Sagan e Nairo Quintana : Una corsa che non fa parte del circuito World Tour, ma che negli anni (prima Tour de San Luis) ha sempre richiamato tanti dei migliori corridori al mondo: si disputa dal 27 gennaio al 2 febbraio la Vuelta a San Juan 2019, gara a tappe in terra argentina. Andiamo a scoprire la startlist e l’elenco completo dei partecipanti: Presenti tante stelle del calibro di Nairo Quintana, Peter Sagan e Fernando Gaviria. startlist Vuelta a San Juan ...

Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli italiani crescono : la fotografia di soStariffe.it : Con l'ausilio di internet riusciamo a fare un po' tutto, anche a rispondere al citofono di casa mentre siamo in giro per il mondo L'articolo Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli italiani crescono: la fotografia di sostariffe.it proviene da TuttoAndroid.

Scalava le montagne in bikini - cade e muore congelata la Star dei social Gigi Wu : Molti fan hanno reso omaggio al loro idolo sui social media: 'Riposa in pace - si legge in un post - grazie per aver mostrato al mondo la bellezza di Taiwan'.

Whatsapp limita l'inoltro dei messaggi per contraStare le fake news : I vertici di Whatsapp hanno deciso di limitare la possibilità di inoltrare i messaggi sull'applicazione a 5 volte per messaggio. Questa scelta è stata annunciata durante un evento pubblico a Giacarta, in Indonesia, ed è pensata per contrastare la disinformazione e le notizie false sull'applicazione."Il limite ha ridotto significativamente i messaggi inoltrati in tutto il mondo", ha detto un portavoce dell'azienda alla Bbc. ...

Star dei reality violentata a da due uomini a una festa con alcol e droga : la denuncia choc : Sarebbe stata violentata da due uomini, durante una festa dove c’era molta droga: la denuncia è stata presentata da un notissimo volto della televisione, che per ora non è stato rivelato dalle autorità inglesi che hanno ascoltato il racconto della ragazza. Le uniche informazioni divulgate sulla donna che ha sporto denuncia sono state riportate dal Sun: si tratta di una ventenne ed è un volto noto di un reality show. Sono in corso gli ...

La maledizione dei videogame di Star Wars colpisce ancora : Clone Wars AdventuresBattle of the Sith LordsStar Wars: First AssaultStar Wars: The Clone Wars – Republic HeroesStar Wars 1313Star Wars: Masters of Teräs KäsiStar Wars Millennium Falcon CD-Rom PlaysetStar Wars: Jedi ArenaKinect Star Wars per Xbox 360The Force Unleashed II per DSChi bazzica nel mondo dei videogiochi ha appreso la notizia col ghigno di chi se lo aspettava da tempo. A tutti gli altri, comunque, non farà piacere sapere che lo ...

Superbowl 2019 : tutti gli ospiti - le Star e i cantanti dell’evento. C’è il concerto dei Maroon 5 - Gladys Knight canta l’inno : Domenica 3 febbraio si disputerà l’attesissimo LIII Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano). Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno due squadre a caccia dell’anello ma come sempre il Super Bowl non è soltanto una partita, è un vero e proprio show seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in ...

Jesy Nelson delle Little Mix potrebbe avere un nuovo ragazzo ed è una Star dei reality inglese : Si chiama Chris Hughes e ha fatto "Love Island" The post Jesy Nelson delle Little Mix potrebbe avere un nuovo ragazzo ed è una star dei reality inglese appeared first on News Mtv Italia.