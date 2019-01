Morto in incidente ex manager Ferragni

Alessio Sanzogni - è Morto in un incidente l’ex manager di Chiara Ferragni : aveva 34 anni : È morto in un incidente stradale Alessio Sanzogni, ex manager di Chiara Ferragni. aveva 34 anni ed era un noto influencer ed era stato general manager della “Tbs Crew“, l’azienda della Ferragni. A dare la notizia è l’Eco di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua auto sull’autostrada A4 quando si è schiantato contro fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, ...

È Morto Alessio Sanzogni - incidente stradale sull'A4 : morto in un incidente stradale Alessio Sanzogni, noto influencer ed ex manager di Chiara Ferragni. L'incidente è avvenuto la notte scorsa sull'A4 in provincia di Bergamo. Sanzogni, 34 anni, era di ...

Mansuè. Enrico Trudu Morto in un incidente sulla provinciale 50 : Drammatico incidente sulla strada provinciale 50, tra Oderzo e Mansuè. Due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto una Panda è

Milano - auto contromano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un Morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Incidente tra Cascina Gobba e Lambrate : Morto cinquantenne di Cassina de’ Pecchi : Tragico sinistro stradale nella notte in Lombardia. Drammatico il bilancio delle vittime: 1 morto e 4 feriti. L’impatto è avvenuto

Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano : ci sono un Morto e quattro feriti : Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano, all’altezza di Cascina Gobba: ci sono un morto e quattro feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, quando un auto ha imboccato contromano una rampa della tangenziale scontrandosi con

Zungri. Sabatino Mazzeo Morto in un incidente sul lavoro a Zambrone : Un impatto con il suolo è stato mortale per un operaio di 53 anni. L’incidente sul lavoro è avvenuto a Daffinacello,

Incidente a Ragusa : Morto un 77enne : Incidente mortale oggi pomeriggio in via Risorgimento a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Citroen C3 e una Bianchina. morto un 77enne

Incidente sulla Palermo-Sciacca : Morto 16 enne/ Tremendo impatto auto contro scooter : tilt traffico su SS624 : Incidente mortale sulla SS624 Palermo-Sciacca: auto contro scooter, morto un centauro 16enne. traffico in tilt sulla statale siciliana

Milano-Meda - arrestato il pirata che ha causato l'incidente in cui è Morto il tassista : Nella notte fra il 12 e il 13 gennaio sulla provinciale Milano-Meda un tassista ha perso la vita. L'uomo, Eugenio Fumagalli, infatti, era sceso dalla sua auto per andare a soccorrere due fidanzatini che avevano appena fatto un incidente stradale. Ma proprio mentre tenta di aiutare i due viene a sua volta travolto da altre due auto.Oggi, lunedì 21 gennaio la polizia ha reso pubblico il video, girato dalla telecamera montata su un'auto di ...

Genova - incidente in Ansaldo Energia : Morto operaio/ Ultime notizie - colpito da materiale caduto da gru : Genova, incidente presso lo stabilimento Ansaldo Energia: morto operaio 35enne. Ultime notizie, colpito da materiale caduto da gru, indetto sciopero.

Sinnai. Il calciatore Marco Cogoni Morto in un incidente a Quartu : Tragedia in via dell’Autonomia sul litorale quartese, dove Marco Cogoni, 19 anni di Sinnai, è morto nell’auto guidata da uno

Pieve di Bono. Matteo Penasa Morto in un incidente sopra Malga Caino : Era uscito da solo per scalare una cascata di ghiaccio sopra Malga Caino sulla sinistra orografica del fiume Chiese (Cimego,

Messina - le immagini choc dell'incidente in cui è Morto anche un agente della Polstrada : Pauroso incidente nella notte sulla A18, vicino a Messina. Tra le tre vittime c'è anche l'assistente capo della polizia Angelo Gabriele Spadaro, 55 anni. La Polstrada era intervenuta per un primo ...