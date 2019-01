Condannata “la più giovane pedofila inglese” | ha 18 anni e ha abusato di bimbi di 2 e 3

fanpage

: GIUSTIZIA È FATTA “La vittoria di Amanda Knox. Giustizia italiana condannata” (il Giornale,25.1).Meredith Kercher l… - marcotravaglio : GIUSTIZIA È FATTA “La vittoria di Amanda Knox. Giustizia italiana condannata” (il Giornale,25.1).Meredith Kercher l… - Gianmar26145917 : RT @DomenicaSisto: Mi fa un enorme piacere che molti hanno capito la gravità del messaggio di questo personaggio ...perché noi italiani ...… - DomenicaSisto : Mi fa un enorme piacere che molti hanno capito la gravità del messaggio di questo personaggio ...perché noi italian… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sophie Elms, ex dipendente di un asilo nido in Inghilterra, è stataa settee dieci mesi per aversessualmente di due bambini piccoli di 2 e 3: è considerata la piùdonna britcaper pedofilia.