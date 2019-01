Borsa giù con Cnh e Tenaris

Borsa Milano giù con Cnh e Unicredit : ANSA, - Milano, 28 GEN - Prima seduta di settimana debole per Piazza Affari, che ha pagato con le altre Borse europee più le incertezze di Wall street dopo i 'warning' di Caterpillar e Nvidia che i ...

Borsa : Europa fiacca - Milano giù con Enel : ANSA, - Milano, 21 GEN - Piazza Affari resta la più debole tra le Borse europee in una seduta di incertezza e attesa, in vista del discorso di Theresa May al Parlamento britannico sulla Brexit. Milano ...

Borsa : Milano riduce rialzo - giù Tim : ANSA, - Milano, 18 GEN - La Borsa di Milano riduce lievemente il rialzo con il Ftse Mib che avanza dello 0,5% a 19.577 punti. Continua in profondo rosso Tim, -7,9%,, dopo il cda sui conti, mentre ...

Giù le banche in Borsa. Salvini contro la Bce : “È un attacco all’Italia” : Nonostante le rassicurazioni arrivate da diversi istituti di credito, non si placa il pressing dei mercati sulle banche italiane dopo la stretta della Bce sui crediti deteriorati. E poco importa se le raccomandazioni di Francoforte a Mps non si applicheranno in maniera generalizzata: la richiesta all’istituto senese di coprire integralmente gli Npl...

Indici di Borsa fermi - giù le banche : Indici pressoché immobili alla Borsa di Milano, Ftse Mib -0,03% a 19.165 punti e All Share -0,03% a 21.083, anche se sotto la superficie ci sono stati movimenti anche violenti. Sono andati male i ...

Borsa Milano piatta : -0 - 03%. Giù banche : 18.03 Le Borse europee migliorano nel finale con Wall Street e in attesa del voto sulla Brexit. Recupera anche Milano che chiude sulla parità, con l'indice Ftse Mib a -0,03% a 19.165 punti. Ma Piazza Affari è frenata dai titoli bancari,che restano sotto pressione e segnano cali anche oltre il 5% sulla scia delle notizie di richieste della Bce sugli Npl. Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo, a 267punti base contro i 262di ieri. Il rendimento è ...

Borsa MILANO chiude negativa - giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Borsa : Europa giù - Milano in coda - -1 - 3% - : ANSA, - Milano, 14 GEN - Borse deboli in Europa a metà seduta, dopo dati macro cinesi inferiori alle stime che fanno temere per la crescita globale. In rosso i futures Usa, in assenza di dati, mentre ...

Borsa : Europa giù con timori su crescita : ANSA, - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee peggiorano con i timori per il futuro della crescita dopo i dati negativi sulla produzione industriale nei maggiori Paesi del Vecchio continente. Sui listini ...

Borsa Milano giù con Azimut - Tod's e Fca : ANSA, - Milano, 10 GEN - Piazza Affari debole dopo i primi scambi, in linea con le altre Borse europee, con il Ftse Mib che arretra dello 0,1%. Sul listino milanese scivolano Azimut , -2,5%, , A2A , -...

Borsa indiana 2019 - l'anno giusto per un'accelerazione? : Tuttavia, molti analisti ritengono che nel 2019 l'India assisterà ad un enorme cambiamento positivo e ad un forte rilancio dell'economia con una decisa correzione dei prezzi del greggio Brent che ha ...

Borsa : europee chiudono positive - a Milano giù banche : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di scambi. Dopo un'apertura all'insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sulla questione dazi tra Usa e Cina, le principali piazze del ...

Borsa MILANO prosegue positiva - acquisti generalizzati - bene le banche - giù Pirelli : L'AD, Giovanni Bossi, ha detto in un'intervista che nel 2019 ci saranno altre operazioni di acquisizione di crediti difficili e ha confermato la politica dei dividendi. ** STEFANEL sospesa al rialzo ...