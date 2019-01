Pippo Inzaghi verso l' esonero dopo Bologna-Frosinone | contatti con Mihajlovic

Juve - tridente inedito Dybala-Kean-Ronaldo per battere il Bologna di SuperPippo Inzaghi : L'attacco del passato, del presente e del futuro si mischiano in questo Bologna-Juve che stasera regala il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo che i bianconeri dominano dal 2014/15 ...

Il Bologna perde a Napoli : le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi : Il Bologna di Pippo Inzaghi ha perso per 3-2 in casa del Napoli del suo mentore Carletto Ancelotti: la panchina traballa La panchina di Pippo Inzaghi continua a traballare, ma oggi a Napoli si è visto un grande Bologna. La squadra di Inzaghi ha infatti giocato la sua miglior partita, perdendo 3-2 contro un grande avversario. Il Bologna è parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi ...

Ancelotti e Pippo Inzaghi - storia di un amore (tecnico) infinito : Un rapporto speciale Intervenendo oggi in conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha presentato così la sfida con Carlo Ancelotti: «Sarà strano affrontarlo dalla panchina. È difficile spiegare a parole il rapporto che mi lega a lui». La sera prima di Milan-Liverpool, finale di Champions League 2006/2007 – era la rivincita di Atene 2005, quando il Liverpool di Benitez rimontò tre reti ai rossoneri -, Galliani consigliò al suo allenatore ...

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Lazio - derby Inzaghi - Simone batte Pippo 2-0 : Lazio, derby Inzaghi, Simone batte Pippo 2-0 – Sì, la Lazio si è proprio risvegliata. Ha recuperato Lucas Leiva e gli stanchi Milinkovic Savic e Luis Albert. Nell’occasione Luis Alberto ha disimpegnato al monte di pietà i suoi favolosi piedi buoni e con questi ha risolto la partita col Bologna con due perfetti calci d’angolo che hanno trovato puntuali le teste prima di Luiz Felipe poi verso la fine quella di Lulic. E così il ...

Simone inguaia Pippo - alla Lazio il 'derby degli Inzaghi' : Roma - Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e ...

Il derby degli Inzaghi : Simone può "esonerare" Pippo : Domani la famiglia Inzaghi sarà tutta concentrata presso la stadio Dall'Ara. Papà Giancarlo e mamma Marina - coppia fissa ormai da 50 anni - saranno in tribuna ad assistere alla sfida tra i propri ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - gara particolare per Simone Inzaghi : “emozionante sfidare Pippo. Immobile? Dovrò parlarci” : L’allenatore della Lazio ha parlato della sfida con il fratello, soffermandosi poi sulle condizioni di Immobile Sfida alquanto particolare quella che attende la famiglia Inzaghi, con Pippo e Simone che si affronteranno al Dall’Ara nel boxing day di Serie A. LaPresse/Fabrizio Corradetti Bologna-Lazio li metterà uno contro l’altro per novanta minuti, un arco temporale nel corso del quale entrambi faranno di tutto per ...

Lazio - Inzaghi : 'Che emozione affrontare Pippo. Guardiamo al terzo posto' : Natale a Formello. Alla vigilia della trasferta contro il Bologna, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo. Una sfida nella sfida per il tecnico che ...

Pippo Inzaghi : Strano derby tra fratelli : ANSA, - BOLOGNA, 25 DIC - Il derby tra fratelli? Sarà "Strano" ma anche "emozionante per la mia famiglia e per chi ci vuole bene". "I miei nipoti saranno allo stadio, e che vinca il migliore. Sarà ...

Serie A - Pippo Inzaghi e il siparietto con Gattuso : Prima del fischio d'inizio si sono abbracciati a lungo sussurrandosi qualcosa, a svelare cosa è stato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: Con Rino ci siamo detti: "Ma chi ce l'ha fatto fare?" , ride, ...

Bologna-Milan - la partita di Pippo Inzaghi : 14 anni rossoneri in 40 foto - da Atene alla panchina : Oggi SuperPippo sfiderà il suo passato rossonero per la prima volta. La sua situazione è in bilico, una vittoria potrebbe toglierlo dai guai. E il destino ha voluto che davanti a lui ci sia proprio il ...