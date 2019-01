Ora o Mai Più | Cutugno contro Rettore | «Non sei normale | fatti vedere» La Pavone

Ora o Mai Più - Amedeo Minghi massacrato dai coach : «Trottolino amoroso mi fa ridere - è una canzone da bambini. Una menata galattica» : Amedeo Minghi (foto da Rai Play) Un modo di dire popolare dice: “L’ospite è sacro”. Ecco, ad Ora o Mai Più questa regola non vale. Durante la seconda puntata del talent-show condotto da Amadeus, una delle guest star chiamate a duettare con i cantanti in cerca di rilancio è stata sottoposta ad un feroce e quasi unanime attacco da parte della giuria di maestri. Ci riferiamo ad Amedeo Minghi che con Annalisa Minetti ha riproposto ...

C'è posta per te - la durissima legge di Maria De Filippi : un massacro per Amadeus e Ora o mai più : Niente da fare, vince sempre Maria De Filippi. Si parla dello share raccolto da C'è posta per te sabato 26 gennaio su Canale 5. Per quanto in lieve calo rispetto alla prima puntata, le cifre sono mostruose e Mediaset può brindare ancora: lo spettacolo ha raccolto il 28,6% di share, pari a 5.457.000

Ornella Vanoni critica ‘trottolino amoroso’ e Amedeo Minghi sbotta : lite a ‘Ora o mai più’ : Acceso botta e risposta tra i cantanti durante il programma condotto da Amadeus su Rai Uno: tutta colpa di quel 'Vattene...

Ora o mai più - Amadues spiazzante : 'Follia andare contro la De Filippi - ho accettato perché...' : Parla Amadeus , il conduttore di Ora o mai più , il programma del sabato sera su Rai 1 impegnato nella sfida impossibile contro C'è posta per te di Maria De Filippi . Intervistato da Il Messaggero , ...

Ascolti tv 26 gennaio : flop Ora o mai più - 'asfaltato' dalla De Filippi e C'è posta per te : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti, in particolare a quelli della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Amadeus e Maria De Filippi, che questa settimana hanno dovuto tener conto anche del big match di Serie A tra Milan e Napoli che ha dominato la scena. La prima sfida tra i due programmi del sabato sera della tv generalista è stata vinta ampiamente dalla De Filippi, la quale ...

Ascolti TV | Sabato 26 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 28.64% - cala Ora o Mai Più (15.83%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ornella Vanoni e Toto Cutugno/ Ora o mai più - battibecchi e scontri : "Non sono rimbambita…" : Ornella Vanoni è tornata in televisione come coach della seconda edizione di Ora o mai più, in onda il sabato sera su Rai 1.

Ora o mai più ricorda Fabrizio Frizzi (VIDEO) : Miss Italia 1997: Annalisa Minetti partecipa al concorso, classificandosi settima. La sua passione era già il canto e l'allora conduttore Fabrizio Frizzi, volto rassicurante del concorso per ben 17 edizioni, le promise che l'avrebbe fatta cantare in una delle serate tv. E mantenne la promessa. Con una clip tratta dall'esperienza di Annalisa Minetti a Miss Italia, Ora o mai più ha ricordato Frizzi a 10 mesi esatti dalla sua scomparsa, ...

Ora o mai più - Silvia Salemi vince la seconda puntata : classifica completa : Chi ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più 2019? Silvia Salemi Silvia Salemi ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più 2019. La concorrente è stata tra le più votate dai giurati e dal pubblico. Tanto che alla fine è riuscita a battere il favorito Paolo Vellesi, già trionfatore della […] L'articolo Ora o mai più, Silvia Salemi vince la seconda puntata: classifica completa proviene da Gossip e Tv.

Ora o mai più "fa servizio pubblico" per la Salemi - mentre Vanoni 'massacra' Minghi - Rettore contesta la trap e Scialpi... : " Con Ora o mai più la Rai assolve pienamente il suo ruolo di servizio pubblico perché diffonde la cultura italiana e fa sentire queste canzoni alle giovani generazioni..." Silvia Salemi non trattiene il suo entusiasmo dopo aver duettato con Marcella Bella sulle note di Io domani. Coglie la palla al balzo Donatella Rettore che interviene per mettere la ciliegina sulla torta: "... per migliorare il vuoto che c'è in questo momento tra ...

Ora o mai più - Silvia Salemi scavalca Vallesi e vince la seconda puntata : seconda puntata di Ora o mai più questa sera, sabato 26 gennaio, con una doppia manche che vedrà gli otto concorrenti duettare prima con i propri maestri quindi con otto guest star d'eccezione, come già anticipato da TvBlog. Ora o mai più, le classifiche della seconda puntata Una serata piuttosto tesa, e molto lunga, sul palco del talent: tra Toto Cutugno che dà 10 a tutti (e si arrabbia se glielo si fa notare), Rettore e Vanoni che ...

Amedeo Minghi a Ora o mai più : scoppia la lite con Ornella Vanoni : Ora o mai più: perché Amedeo Minghi e Ornella Vanoni hanno litigato Ancora uno scontro a Ora o mai più per Ornella Vanoni. Questa volta la celebre cantante ha attaccato Amedeo Minghi, ospite della seconda puntata dello show condotto da Amadeus. La rossa giurata e coach ha avuto da ridire sulla canzone Vattene amore, che […] L'articolo Amedeo Minghi a Ora o mai più: scoppia la lite con Ornella Vanoni proviene da Gossip e Tv.