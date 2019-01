Così la mafia nigeriana controlla il racket dell' elemosina in strada

Così la mafia nigeriana controlla almeno nove città italiane : Di mafia nigeriana si parla ancora poco - almeno in termini mediatici -, ma tra gli elementi citati spesso c'è la correlazione tra i rituali vodoo e l'organizzazione criminale in questione. Il Viminale sembra voler agire con decisione: il ministro Matteo Salvini ha predisposto l'invio di 200 soldati presso Castelvorturno, quello che sembra essere il vero centro di comando, magari di diffusione, del fenomeno in oggetto.Ma a leggere alcune delle ...

Sicilia - il governo Musumeci taglia i fondi all’Antiracket e alle associazioni antimafia : “Così rischiamo la chiusura” : Il governo di Nello Musumeci intende tagliare i contributi all’antiracket in Sicilia. E pure le associazioni e fondazioni antimafia subiranno una corposa spending review nei finanziamenti pubblici. Tagli orizzontali contenuti nella legge finanziaria approvata dalla giunta dell’isola e finita sul tavolo della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma anche nella cosiddetta “Tabella H“, cioè una ...

Mafia e stalking : “Io prigioniera del boss a 17 anni - Così mi sono liberata dal suo giogo” : "Tu sei cosa nostra" le dice un giorno il boss e per quasi tre anni la costringe a obbedire a ogni suo ordine. È accaduto in Sicilia a Lucia, diciassettenne. È proprio lei oggi dal domicilio protetto in cui vive, a raccontare a Fanpage.it la sua storia: "Lotterò sempre contro le mafie, spero solo di non dover vivere reclusa come Roberto Saviano".Continua a leggere

“Così ho catturato l’ultimo dei Casalesi”. In un doc il racconto del magistrato antimafia Catello Maresca : La più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi dieci anni, raccontata per la prima volta dalla voce di chi quell’operazione l’ha diretta e condotta in prima persona. “Il giorno del giudizio – Come ho catturato l’ultimo dei casalesi” è il documentario in due puntate che racconta la cattura del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi, per mano del magistrato antimafia Catello Maresca e della sua squadra ...

Così la mafia truccava le corse dei cavalli a Palermo - 9 arresti : Palermo, 12 dic., askanews, - All'ippodromo di Palermo i risultati delle corse li decideva la mafia. Per questo all'alba di oggi i carabinieri del capoluogo siciliano, su delega della Dda di Palermo, ...

Mafia capitale - un clan con una data di nascita e di morte : Così Buzzi e Carminati crearono un’unica associazione criminale : Mafia capitale esiste. Anzi è esistita: ha una data di nascita, ma anche una di morte. La prima è il 14 settembre 2011. È la data che compare sul certificato di nascita della “piovra romana” così come “compilato” dai giudici della III Corte d’appello di Roma che in 590 pagine motivano come e perché un incontro, in un bar all’Eur, tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi abbia generato ...

Maurizio Costanzo a La Repubblica delle Donne : «Non so se oggi attaccherei in modo Così diretto e reiterato la mafia - mi sembrerebbe di dare un calcio al destino» : Maurizio Costanzo A CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda questa sera in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti ha intervistato Maurizio Costanzo, che ha raccontato diversi aneddoti salienti della sua vita e della sua carriera. Ripercorrendo il dramma dell’attentato subito dalla mafia nel 1993, gli è stato chiesto se gli risultasse il fatto che – anche a causa alle frequenti ospitate del giudice Giovanni Falcone nel suo ...

Mafia - una Cupola collegiale e il divieto di tradire la moglie : Così dopo Riina Cosa nostra è tornata alle vecchie regole : Non solo una nuova commissione con un nuovo capo dei capi. Ma anche una “Cosa scritta”, cioè la verbalizzazione delle vecchie regole dell’onorata società che boss e gregari sono tenuti di nuovo a rispettare. Compreso uno dei precetti più antichi: un uomo d’onore non può avere relazioni extraconiugali, altrimenti è fuori dall’organizzazione. Una regola che in passato aveva bloccato la carriera criminale di Tommaso Buscetta, il ...

Mafia - dalle estorsioni a tappeto agli omicidi per scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...

Donnie Brasco 'Così ho beffato i boss della mafia americana. Potevano uccidermi ma rifarei tutto' : Cronaca Felice Maniero: "Così trattai con gli uomini dello Stato. Ho rimorsi per un solo delitto" di ROBERTO SAVIANO