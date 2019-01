Australian Open 2019 | Novak Djokovic demolisce Rafael Nadal e conquista il 15° titolo

Djokovic schiaccia Nadal in tre set e trionfa - per la settima volta - all'Australian Open : Novak Djokovic trionfa all'Australian Open. Il serbo numero uno del mondo ha dominato la finale contro lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del ranking, sconfitto in tre set con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena due ore e 4 minuti di gioco. Il 31enne ...

Australian Open - il dominatore Djokovic : “io e Rafa torniamo da due operazioni - imparate dalla nostra resilienza” : Australian Open, Novak Djokovic ha vinto per la settima volta il torneo di Melbourne superando Federer ed Emerson Australian Open, il sontuoso Novak Djokovic visto oggi, si è presentato ai microfoni dopo il successo in quel di Melbourne il settimo della sua carriera nello Slam Australiano. Il numero 1 al mondo si è detto ovviamente entusiasta delle sue due settimane in Australia: “devo ricambiare i complimenti a Rafa, oggi sei ...

Australian Open - la resa di Nadal : “dall’altra parte della rete c’era un giocatore più forte” : Australian Open, Rafa Nadal è uscito sconfitto dalla finale del torneo di Melbourne contro Novak Djokovic Australian Open, Rafa Nadal è stato di fatto distrutto quest’oggi da Djokovic. Una sconfitta in tre set abbastanza netta e difficilmente pronosticabile, al termine di due settimane comunque d’altissimo livello. Lo spagnolo dopo la gara ha parlato del suo Australian Open, comunque fiero di quanto fatto. “Prima cosa che ...

Australian Open – A casa Djokovic tutti davanti alla tv : la bella Jelena ed i figli esultano per il serbo [FOTO] : Djokovic trionfa agli Australian Open, a casa i figli e la moglie Jelena davanti alla tv gioiscono per la vittoria del tennista serbo Mentre Novak Djokovic disputa la finale degli Australian Open al Melbourne Park contro Rafa Nadal, la famiglia del tennista serbo si riunisce davanti alla tv per tifare per lui. Il numero uno della classifica ATP trionfa sul cemento del primo slam di stagione ed a Stefan e Tara, questi i nomi dei figli di ...

