Arbitro intima Zitto negro e la squadra calcio abbandona il campo

(Di domenica 27 gennaio 2019) Fermare per un giorno il campionato didi promozione, almeno per il girone C, e "fare pulizia" rispetto a "certe persone". E' così che il presidente del SerinoDonato Trotta chiede di rispondere a un episodio che ritiene "gravissimo" accaduto ieri durante la partita con il Real Sarno, un insulto razzista da parte dell'La gara è stata sospesa al 64', quando ladi casa hato ildopo aver subito quattro espulsioni. Il Serino in vantaggio per due reti, subisce un gol dagli ospiti ma il guardalinee segnala un fallo sul portiere del Serino, che farebbe annullare il gol. Ma l'convalida la rete. A questo punto il portiere, un giovane senegalese, chiede spiegazioni al direttore di gara, che per tutta risposta lo apostrofa dicendo "" e lo espelle.Protesta in difesa del compagno un difensore del Serino e viene espulso anche ...