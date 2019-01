Aggiornamenti e Android 9 Pie | ecco il mondo Nokia secondo Juho Sarvikas

LG rilascia Android 9 Pie per G7 in Corea e pubblica una roadmap degli Aggiornamenti : LG pubblica in Corea una roadmap un po' più completa riguardante gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per alcuni suoi smartphone Android. Proprio in queste ore è partito il rollout della major release per LG G7 ThinQ. L'articolo LG rilascia Android 9 Pie per G7 in Corea e pubblica una roadmap degli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

La schermata di ricerca Aggiornamenti di Android usa ora una barra circolare : La schermata di ricerca degli aggiornamenti di sistema di Android introduce una nuova barra di avanzamento circolare al posto di quella lineare.

Suona la sveglia in casa LG sugli Aggiornamenti ad Android Pie : il bollettino del 29 dicembre : Uno dei brand che appare nettamente in ritardo agli occhi degli utenti e degli addetti ai lavori, relativamente al rilascio dell'aggiornamento Android Pie, è senza ombra di dubbio LG. Dopo il boom riscontrato diversi anni fa con il G2 e soprattutto il G3, il produttore coreano ha provato a tenersi a galla con la suddetta linea, pur perdendo notevolmente terreno rispetto a competitors come Samsung e Huawei nel panorama degli smartphone Android.

Google sembra aver rimosso alcune informazioni sugli Aggiornamenti di Android One : sembra che Google abbia rimosso alcune informazioni dalla pagine di Android One, in particolare quelle relative ai due anni di aggiornamenti garantiti.

Samsung annuncia la roadmap degli Aggiornamenti ad Android 9 Pie : Samsung ha pubblicato la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie, fornendo l'elenco dei dispositivi e le tempistiche richieste: ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l'update.

Whatsapp - dal 2019 niente Aggiornamenti su smartphone con Android 2.3.7 e IOS 7 : Whatsapp, una tra le applicazioni maggiormente utilizzate a livello mondiale, ha deciso ancora una volta di 'abbandonare' alcune categorie di smartphone considerate più "arretrate". Una decisione simile era già stata presa nel 2017, quando la app era stata bloccata sulla maggior parte dei telefonini BlackBerry e Samsung con un sistema operativo ormai obsoleto. Questa azione si era resa necessaria a causa del continuo consumo di memoria richiesto