L’ultimo saluto – Prima il silenzio, poi i cori. Ciao Dede

lanotiziasportiva

: Palazzo Vecchio accoglie il partigiano Pillo per l’ultimo saluto. La camera ardente sarà oggi dalle 16 alle 19 e do… - DarioNardella : Palazzo Vecchio accoglie il partigiano Pillo per l’ultimo saluto. La camera ardente sarà oggi dalle 16 alle 19 e do… - poliziadistato : A Messina l'ultimo saluto ad Angelo Spadaro, il nostro collega della #PoliziaStradale morto martedì scorso sull’aut… - valigiablu : Un cuore di candele per commemorare per la seconda notte consecutiva il proprio sindaco. È l'omaggio dei cittadini… -

(Di sabato 26 gennaio 2019), ieri il giorno dell’ultimo. Ilirreale della piazza si rompe quando dalla chiesa di Sant’Ambrogio poco dopo le 15.20 spunta la bara.Un minuto di applausi e mani al cielo per Daniele Belardinelli, che portato in spalla dagli amici ultrà dei Blood Honour del Varese iniziaviaggio verso il cimitero di Morazzone, dove poi si alzeranno ida curva e sventoleranno i bandieroni.Per il funerale del 39enne tifoso, «ingaggiato» dagli interisti per l’assalto ai napoletani e morto negli incidenti di San Siro, nel piccolo paese a 20 minuti da Varese sono arrivate quasi mille persone. È passato un mese dalla guerriglia scoppiata la sera di Santo Stefanodi Inter-Napoli, l’autopsia ha spiegato come è morto Daniele ma ancora non si sa chi e perché gli è passato sopra con la macchina uccidendolo. Però dentro Sant’Ambrogio, e nella piazza che ...