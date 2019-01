Le accuse choc di Selvaggia contro Francesco Chiofalo | Mi maltrattava

ilgiornale

: RT @pomeriggio5: Guerra tra Rita Rusic e @ValeriaMariniVM: nuove accuse choc a #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Guerra tra Rita Rusic e @ValeriaMariniVM: nuove accuse choc a #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Il caffeuccio del lunedì ha il sapore del gossip! Tra poco a #Pomerigggio5 le ultime novità sullo scontro tra Paola Caruso… - nuccia20 : RT @Sarita_Libre: #Massa: a processo 27 #carabinieri. Accuse choc: pestaggi, violenze sessuali, minacce razziste agli immigrati. Dall'Itali… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Sono molto pesanti lecheRoma rivolge al suo ex fidanzatodalle pagine del settimanale Spy: la giovane ha rilasciato un'intervista in cui parla di ciò che ha dovuto subire durante gli anni che ha passato al fianco del personal trainer, il quale ha da poco subito un intervento al cervello per la rimozione di un tumore., senza mezzi termini, ha deciso di rivelare dei particolari inediti che di certo non lasceranno indifferenti tutti coloro che seguono i due, che insieme avevano preso parte a Temptation Island nel 2017."Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà. Mi. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell"ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio", ha dichiarato, la quale poi ha voluto precisare che ...