Fatima Alì morta | addio alla star di “Top Chef” malata di tumore | aveva 29 anni

(Di sabato 26 gennaio 2019) ÈAlì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario “Top Chef” che a novembrerivelato di esseredi: “I medici dicono che mi resta un anno di vita“,raccontato ai suoi fan in una commovente lettera pubblicata sui social. La giovane era affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa: “Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, con o senza il nuovo regime chemioterapico. Non vedevo l’ora di avere 30“, diceva. “Quando pensiamo di avere tutto il tempo del mondo da vivere, ci dimentichiamo di farlo, quando non possiamo più scegliere, allora ci sforziamo di provare tutto”,aggiunto.View this post on InstagramI know it’s been ages since I posted and most may have figured out why. I’m sick and ...