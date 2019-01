Diretta slalom Kitzbuhel Streaming video Rai | Zenhausern sorprende tutti! | Coppa del

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in Diretta : alle 12.30 la seconda manche - Razzoli e Hirscher devono risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in Diretta : Noel sfida ancora Hirscher - azzurri all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2019 in Diretta. Prima manche : Noel sorprende tutti! Hirscher solo quinto. Azzurri per svoltare : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Wengen in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher l’uomo da battere sulla difficile piste alle pendici dello Jungfrau. Si è già visto nello Slalom della combinata quanto può essere selettivo questo tracciato e dunque si preannunciano distacchi importanti. Si riproporrà il duello tra Hirscher ed il norvegese Henrik ...

LIVE Sci alpino oggi (20 gennaio) - Slalom Wengen e SuperG Cortina 2019 in Diretta : orari e come vederli in tv e streaming : Si vanno a concludere il fine settimana di Cortina e Wengen della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le donne saranno impegnante nuovamente in una prova veloce, un SuperGigante dopo due discese libere, mentre gli uomini saranno di scena con uno Slalom dopo combinata e discesa. A Cortina fa il suo esordio in questo weekend Mikaela Shiffrin, pronta a primeggiare ancora una volta, ma se la dovrà vedere contro numerose rivali, anche la sua ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in Diretta : Marcel Hirscher firma l’ennesima doppietta! Cinque italiani nei 20 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

LIVE Sport Invernali - Diretta 13 gennaio : Fischnaller 6° nello slittino - bravi i giovani azzurri in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...