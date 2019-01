Crollo diga in Brasile | Greenpeace | “Il governo e le società minerarie non hanno imparato

meteoweb.eu

: RT @SkyTG24: #UltimOra #Brasile, sale a 9 il bilancio delle vittime accertate per il crollo di una diga a #Brumadinho. Almeno 300 i dispers… - ObserverLife07 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Brasile, sale a 9 il bilancio delle vittime accertate per il crollo di una diga a #Brumadinho. Almeno 300 i dispers… - SkyTG24 : #UltimOra #Brasile, sale a 9 il bilancio delle vittime accertate per il crollo di una diga a #Brumadinho. Almeno 30… - transnazionale : Brasile:crollo diga,9 morti,300 dispersi #spaziotransnazionale informa -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il presidente Jair Bolsonaro ha reso noto che oggi si recherà sul in sito minerario nello stato di Minas Gerais, in, investito ieri da un’ondata di fango a causa deldi una: “La nostra principale preoccupazione al momento è di assistere le potenziali vittime di questa grave tragedia“, ha scritto su twitter. Il giornale Folha de S.Paulo ha denunciato che il rischio diera stato menzionato in una riunione, avvenuta lo scorso mese, per l’autorizzazione della. Lamineraria Vale parla di “tragedia umana” ed afferma che una compagnia tedesca, alla quale era stato dato il compito di controllare la sicurezza della, l’aveva dichiarata stabile. Laha affermato che sta controllando tutte le altre sue dighe.Secondoilè “una triste conseguenza del fatto che ilbrasiliano ...