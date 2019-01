Così finisce lo sciopero ad Amici E il ballerino è ancora in bilico

La “battaglia” degli aerei per l’atterraggio : due rinunciano per il troppo vento - poi arriva il gigante dei cieli. E finisce Così : L’aeroporto di Birmingham è colpito da un forte temporale, che mette a dura prova la capacità dei piloti nella fase di atterraggio. Nel video due piloti, su voli differenti, tentano di arriva re a terra, ma viste le paurose oscillazioni dell’aereo, rinunciano . Poi, a un certo punto, arriva un A380, uno dei più grandi aerei di linea in circolazione (si tratta di un quadrimotore che può trasportare più di 800 passeggeri). Nel filmato, ...

Quando il videogioco è troppo reale : la ragazza sgancia (per sbaglio) una granata e tenta la fuga in salotto. E finisce Così : Il test con la realtà virtuale finisce male. Una ragazza prova il visore, guidata da due amici, che le spiegano come muoversi in un videogioco di guerra. A un certo punto, però, lei sgancia per sbaglio una granata e presa dal panico – nella realtà – tenta la fuga. Che termina con un gran botto. L'articolo Quando il videogioco è troppo reale: la ragazza sgancia (per sbaglio) una granata e tenta la fuga in salotto. E finisce così ...