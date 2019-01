Canottaggio - un’impresa a scopo benefico : 4 donne attraversano l’Atlantico per una particolare raccolta fondi : L’equipaggio del team Row for the Ocean ha svolto questa impresa per raccogliere fondi a favore dell’associazione Surfers Against Sewage, che si batte contro l’inquinamento dei mari dovuto alla plastica Il team britannico Row for the Ocean diventa il primo equipaggio femminile a completare la Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018/2019. Le ragazze hanno completato la traversata più dura al mondo, oltre 3000 miglia ...