Allarme nei cieli | aereo non risponde | si alzano in volo i caccia dell’Aeronautica

Francia - Allarme diossina nei pannolini : La presidente della compagnia francese Joone, Carole Juge-Llewellyn ha rivendicato da parte sua che la sua è stata "la prima marca di pannolini al mondo a pubblicare integralmente le analisi ...

Napoli - cumuli di rifiuti in strada : Allarme nei quartieri dell'area est : Cassonetti stracolmi, quintali di spazzatura non raccolti, 'monnezza' che resta in strada per ore e, in alcuni casi, per giorni. È la difficile situazione che si registra nei quartieri di Barra, ...

Como : Allarme Coldiretti - capre e pecore intrappolate nei boschi in fiamme : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - capre e pecore intrappolate dal fuoco che sta interessando il comasco, nelle zone a pascolo circondate dai boschi in fiamme da Vercana all’Alto Lago, decine di ettari di bosco perduti, case e strutture raggiunte dalle fiamme. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti di Com

Allarme nei cieli italiani - aereo interrompe comunicazioni : decollo immediato per i caccia : Due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno ricevuto l'ordine di decollo immediato dopo che un aereo civile straniero ha interrotto improvvisamente le comunicazioni con i controllori di volo. dopo aver raggiunto l'aereo in pochissimi minuti e accertato visivamente che non ci fossero condizioni di emergenza, sono ritornati alla base.Continua a leggere

Croazia : Camera commercio lancia Allarme su perdita forza lavoro nei prossimi decenni : Zagabria, 08 dic 17:39 - , Agenzia Nova, - La Croazia potrebbe perdere fino a 800 mila abitanti da qui al 2050, con ingenti danni per l'economia nazionale. Questo l'allarme lanciato... , Zac,

Allarme nei cieli : aereo keniota fuori contatto radio - in volo due caccia italiani : Stamane due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle e in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (“scramble”) per un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Continua a leggere

Plastica nei cibi : è Allarme per la salute : Più drastico Martin Wagner , biologo dell'Università norvegese di scienza e tecnologia: 'E' uno studio su piccola scala, per nulla rappresentativo. E' addirittura possibile che la Plastica trovata ...

Mosca - Allarme bomba nei centri commerciali : migliaia di persone evacuate : Diverse migliaia di persone sono state evacuate da oltre dieci centri commerciali e una stazione ferroviaria a Mosca per una serie di allarme bomba. A riferirlo è l'agenzia russa Tass che cita fonti ...