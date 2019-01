Rugby | Pro14 2019 | Ulster-Benetton 17-17 Trevigiani raggiunti all’ultimo assalto | pari

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Dove vedere il ritorno della Guinness Pro14 e del TOP12 : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Il ritorno del Guinness Pro14 e del TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella serata di domani con la Benetton Treviso che farà visita all’Ulster. I Leoni di coach Crowley hanno nel mirino i play-off: diretta della partita su DAZN alle 20.35. Il clou della programmazione rugbistica è nella giornata di sabato 26 gennaio. Alle 14 le Zebre ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre volano in Sudafrica : le sensazioni del tallonatore Luus : Il tallonatore delle Zebre Luus presenta la sfida in Sudafrica, sua terra d’origine Le Zebre hanno lasciato lunedì l’Italia dirette in Sudafrica dove sabato affronteranno l’unica gara nell’Emisfero Sud della stagione. Al Toyota Stadium di Bloemfontein i bianconeri sfideranno i Cheetahs nel 14° turno del Guinness PRO14, ultimo turno prima della pausa di due weekend per l’inizio del Guinness Sei Nazioni 2019. A presentare la sfida è il ...

Rugby - Guinness PRO14 – Le Zebre sbarcano in Sudafrica : sabato la sfida ai Cheetahs : Le Zebre sbarcano in Sudafrica: alle 16 italiane di sabato, la sfida contro i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14 Le Zebre sono partite ieri da Parma per affrontare la trasferta più lunga della stagione, quella in Sudafrica. sabato alle 16 italiane infatti i bianconeri affronteranno i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14. La delegazione bianconera é atterrata ...

Rugby – Nuovo fischietto italiano in Guinness PRO14 : fa il suo esordio Andrea Piardi : Venerdì 15 febbraio farà il suo esordio in Guinness PRO14 Andrea Piardi, designato per arbitrare la sfida tra Munster e Southern Kings esordio in Guinness PRO14, venerdì 15 febbraio, per il giovane fischietto italiano Andrea Piardi, designato per dirigere l’incontro in calendario all’Irish Independent Park di Cork tra i padroni di casa del Munster e la franchigia sudafricana dei Southern Kings. Per il debutto nel torneo transnazionale che ...

Rugby - Guinnes PRO14 – Zebre caparbie - ma i francesi trovano il bonus nel finale e si qualificano : Zebre caparbie a la Rochelle ma la formazione francese trova il bonus all’83° minuto e si qualifica Dopo tre sconfitte consecutive nel Guinness PRO14, le Zebre sono tornate in campo questa sera allo Stade Deflandre de La Rochelle nella sfida del girone 4 della Challenge Cup. Per tenere aperte le speranze di passaggio del turno i bianconeri dovevano cercare il successo o comunque punti in riva all’Oceano Atlantico nell’ultima ...

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Rugby - Pro14 2019 : sarà Joy Neville ad arbitrare Benetton-Glasgow. Una paladina dei diritti arcobaleno a Treviso : Nel momento storico in cui in Italia divampa la polemica sessista circa il settore dello stadio riservato a soli uomini in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana di calcio, ecco che arriva dal Rugby una designazione che pare giungere a proposito: sarà una donna a dirigere Benetton-Glasgow, match valido per il Pro14. Joy Neville è stata eletta nel 2017 miglior arbitro al mondo ed è notoriamente una paladina dei diritti ...

Rugby – Guinness PRO14 : Benetton pronto alla sfida contro i Glasgow Warriors - ecco il XV scelto da coach Crowley : Lo staff tecnico biancoverde cambia nove giocatori rispetto al XV schierato lo scorso sabato Domani pomeriggio i Leoni di coach Crowley, dopo il doppio successo contro il Zebre Rugby Club, ospiteranno i Glasgow Warriors gara valida per il 13° round di Guinness PRO14. Allo Stadio Monigo la gara avrà inizio alle ore 15:00 e sarà diretta, prima volta per il Benetton Rugby, dall’arbitro donna irlandese Joy Neville e dagli assistenti Frank ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo posto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...

Rugby – Guinness PRO14 - Allan presenta il derby Benetton-Zebre : “sarà un match molto duro e ostico” : Dal primo minuto tra le file dei neroverdi si rivedrà Tommaso Allan, per lui solo quindici minuti nella gara di domenica scorsa Il primo derby stagionale di Guinness PRO14 tra Zebre e Benetton è andato in archivio con un 10-8 in favore dei Leoni che hanno espugnato il “Lanfranchi” di Parma in un match molto chiuso. Domani alle 15, in diretta su DAZN, è in calendario il secondo round allo stadio “Monigo” di Treviso. Dal primo minuto tra le ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre sfidano il Benetton a Treviso : ecco i XV scelti da coach Bradley : La gara dello Stadio Monigo, valida per il 12° e primo turno di ritorno, metterà di fronte nuovamente le due squadre italiane del torneo celtico a distanza di 6 giorni dalla sfida di domenica scorsa Lo Stadio Lanfranchi di Parma ha ospitato stamane la rifinitura delle Zebre Rugby in vista della sfida di domani. Tommaso Castello e compagni sono attesi a Treviso dal Benetton Rugby nel secondo dei tre derby italiani del Guinness PRO14. La ...

Rugby – Guinness PRO14 : la Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre : La Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre: in un Lanfranchi vicinissimo al tutto esaurito, gli ospiti si impongono 8-10 In un “Lanfranchi” di Parma prossimo al tutto esaurito, il primo Derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 finisce nelle mani della Benetton Rugby, che espugna il campo di casa delle Zebre Rugby Club con un sofferto 8-10: per i Leoni di Kieran Crowley arrivano quattro punti pesanti, che riportano i ...

Rugby – Guinness PRO14 - derby Zebre vs Benetton : sugli spalti il CT O’Shea studia per il 6 Nazioni : derby natalizio fra Zebre RC e Benetton Rugby: sugli spalti è atteso il CT azzurro O’Shea per studiare i possibili giocatori da convocare per gli impegni della Nazionale Con poco più di un mese al calcio d’inizio del Guinness 6 Nazioni 2019, il doppio derby d’Italia di PRO14 tra Zebre RC e Benetton Rugby, ormai divenuto un appuntamento fisso nel calendario delle feste natalizie degli appassionati italiani, non può non rivestire un ...