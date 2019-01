Reddito e quota 100 | decreto al Colle

Reddito all’85% degli aventi diritto Taglio del 20% della quota non spesa : I nuclei familiari che beneficeranno di Reddito e pensione di cittadinanza sono un milione e 248mila. Le famiglie composte da soli stranieri sono 154mila. La stima dei potenziali beneficiari della misura è dell’85% (era 90% nella versione precedente); e quest’anno ci saranno a disposizione poco più di 5,6 miliardi di euro (rispetto ai precedenti 5,9 miliardi)....

SONDAGGI/ Illusione Reddito e quota 100 "per tutti" - Salvini e Di Maio in calo : Il gradimento a Salvini resta molto alto, ma in vista delle elezioni europee più che l'immigrazione saranno i temi economici a essere decisivi

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - via libera al decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Reddito di cittadinanza - quota 100 - regime dei minimi - Iva : tutte le misure della legge di bilancio 2019 : Il Ministero dell'economia ha pubblicato una serie di schede tecniche che analizzano, voce per voce, tutte le principali misure a sostegno di investimenti, famiglie e imprese previsti dalla legge di ...

Reddito e quota 100 - Di Maio : "Una rivoluzione" : Luigi Di Maio, tra slide e video esplicativi, apre la convention M5S su Reddito di cittadinanza e quota cento. Il vicepremier e capo politico 5 Stelle illustra le misure recentemente varate dal ...

M5s festeggia Reddito e quota 100. Di Maio 'Se ci sarà recessione - metteremo in sicurezza i più deboli' : 'Con il reddito di cittadinanza, se mai ci sarà la recessione, noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri'. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell'evento ...

Una convention M5s per 'celebrare' Reddito di cittadinanza e Quota100 : Una scenografia giallo-blu con un mega schermo che proietta video e slide sul decretone: così la convention che si sta svolgendo a Roma promossa dal MoVimento Cinquestelle per celebrare le due ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : è un’Italia spaccata in due : Foto Fabio Cimaglia / LaPresse La Lega ha vinto al Nord, il Movimento 5 stelle ha trionfato al Sud. È passato quasi un anno dalle elezioni del 4 marzo, ma il quadro non è cambiato di molto. Nel senso che quota 100, la finestra che permetterà di anticipare il pensionamento pur rinunciando a una quota dell’importo mensile voluta dalla componente leghista della maggioranza, interessa molto di più nelle regioni settentrionali. Mentre in quelle ...

Pensioni a quota 100 e Reddito di cittadinanza : via libera dal Consiglio dei Ministri : Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il cosiddetto decreto attuativo per le Pensioni a 'quota cento' e per il reddito di cittadinanza. Si tratta di due provvedimenti cardine della recente manovra economico-finanziaria, i cui dati contabili erano già stati varati lo scorso dicembre 2018 dopo diverse trattative con la Comunità Europea. L'intero esecutivo di governo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Le parole del ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - Di Maio : 'Stabilizzeremo 10mila navigator e un milione di persone in pensione' : Anche i navigator , come vengono definiti i tutor che aiuteranno chi percepisce il Reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione, potranno contare in futuro su un lavoro stabile. "Ne assumeremo ...

Video – Renzi prende in giro Di Maio e Salvini per Quota 100 e Reddito : “Si sono fatti un autogol” : Matteo Renzi da Venezia fa un Video dove critica ironicamente Di Maio e Salvini per Quota100 e Reddito Di Cittadinanza “Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol”. Lo dice Matteo Renzi in un Video postato da Venezia. “Salvini e Di Maio – afferma l’ex premier – prendiamoli sul serio. So che sembra ...

Servirà una manovra aggiuntiva per finanziare Reddito e quota 100? : Palazzo Chigi allontana lo spettro di un intervento da 7 miliardi e garantisce che ad aprile si partirà con le misure cardine del decretone. Il reddito di cittadinanza sarà finanziato con 22 miliardi ...

Manovra : Cisal - bene decreto Reddito cittadinanza e quota 100 : Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che contiene[...]