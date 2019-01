Recessione Per quest' anno solo prove tecniche

Draghi : rischi per economia - ma basso quello di nuova Recessione. Pronti a reagire : Intanto da Davos il ministro dell'economia Tria esclude per l'Italia una manovra correttiva dovuta all'andamento del pil

Economia Ue più debole - ma per Draghi basso rischio di Recessione. Tria a Davos esclude nuove manovre : - Dopo Fmi e Ocse, anche la Banca centrale europea certifica il rallentamento dell'Economia e indica nella minaccia del protezionismo una delle cause principali di questa frenata. Per quanto riguarda ...

Crescita - Draghi : “Per consiglio Bce il rischio Recessione nell’Eurozona è basso” : “C’è unanimità, nel consiglio direttivo della Bce, che la probabilità di una recessione sia bassa“. Lo afferma il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi nella conferenza stampa al termine della riunione. Draghi ha spiegato che “nell’analisi dei governatori non appare un evento probabile una recessione nell’Eurozona nel suo insieme”, aggiungendo che le condizioni cambiano da Paese a ...

Crescita economica in rallentamento - ma per Unigestion la Recessione globale è lontana : Un timore che però, per Unigestion, è eccessivo: gli indicatori macroeconomici e di mercato pubblicati nelle scorse settimane suggeriscono infatti che l'economia globale sta percorrendo la propria ...

Festa M5S per il Reddito - Di Maio : Recessione? Metteremo in sicurezza i più deboli : «Se mai ci sarà la recessione con il Reddito di cittadinanza noi Metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio...

'Un solo shock basterebbe per scatenare Recessione globale' : Behravesh si dice particolarmente preoccupato dalla situazione della Cina, alle prese sia con un rallentamento del ritmo di crescita dell'economia, sia con una bolla dei crediti. Uno degli eventi che ...

Manovra : per la Lombardia conto da 2 - 7 miliardi - rischio Recessione Paese (2) : (AdnKronos) - Per il senatore dem, "bisogna spostare risorse sugli investimenti pubblici, a partire dagli Enti locali; bisogna ripristinare gli incentivi di Industria 4.0, che sono stati indeboliti proprio nel momento in cui servirebbero di più ed è indispensabile spostare l'asse della Manovra verso

Renzi : “Il reddito non è aiuto per i poveri - andremo in Recessione!” : Anche Matteo Renzi dice la sua sul reddito di cittadinanza dopo essere stato approvato «Il reddito di cittadinanza non è una misura contro la povertà». Lo afferma Matteo Renzi. «Mettiamo qualche puntino sulle I su questa storia del reddito di cittadinanza come strumento giusto, a sostegno «Una misura contro la povertà in Italia – osserva – c’è già. L’abbiamo prevista noi nel 2016, è operativa dal 2018, si chiama Rei. Si ...

Bankitalia taglia la stima di crescita del Pil per il 2019 : "Rischio Recessione" : La Banca d'Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019passando dall'1% allo 0,6% e vede la possibilità di una recessione tecnica dal quarto trimestre 2018. Forza Italia e Pd: "Un disastro". Palazzo Chigi: "La manovra resta valida, assicureremo una crescita sostenuta"

La Recessione fa tremare il Nord Stime per il 2019 - un avviso al governo : Persino dall'autostrada A4, uno degli indicatori più significativi del ritmo dell'economia del Nord, giungono prime indicazione di riduzione del traffico dei Tir. Per ora se ne possono scorgere ...

Di Maio dice che arriverà il 'boom' - ma per Banca d'Italia è già Recessione : Roma. Luigi Di Maio dichiara che stiamo entrando in una fase di "boom economico", la Banca d'Italia sostiene che siamo entrati in recessione. E' vero che il vicepremier sa prendere i voti e ha dalla ...

