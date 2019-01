Pioltello | un anno fa ero su quel treno E non sono più la stessa persona

ilfattoquotidiano

: È passato un anno dal disastro ferroviario di #Pioltello. Oggi ricordiamo tutte le vittime del tragico incidente e… - BeppeSala : È passato un anno dal disastro ferroviario di #Pioltello. Oggi ricordiamo tutte le vittime del tragico incidente e… - giorgio_gori : 25 gennaio, un anno fa la tragedia ferroviaria di #Pioltello. Stamattina sarò sul regionale 10452 per ricordare le… - vdb1962900 : Un anno fa l'incidente ferroviario di Pioltello -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) di Franco ValenzanoCom’è stato? Come può essere accaduto che un vagone di un, con una sua evidente fisiologica possenza, il suo notevole peso, il pesante metallo di cui è costituito, possa essersi ridotto così come si presentava la terza carrozza del Cremona-Milano, nel disastroso deragliamento di, esattamente unfa? Chi, cosa e come l’ha violentata al punto tale da piegarla a 90 gradi, schiacciandola, strapazzandola, sbattendola in ogni direzione come un esile fuscello, con anomala brutalità, abbattendo due pali di linea, fino a ridurla a una fragilissima, disarticolata copia in cartapesta afflosciata su se, copiosamente macchiata del sangue delle sue vittime perfino sulle pareti esterne?Un quesito che ancora oggi mi ossessiona. Ancora oggi mi fa vibrare colpi alsulla banchina, a saggiarne la solidità, poiché tutto quanto continua a sembrarmi ...