Paris trionfa sulla Streif

Sci - CdM : Paris trionfa a Kitzbuhel : 13.08 Dominik Paris trionfa nella discesa di Kitzbuehel, in Austria. L'azzurro si è imposto con il tempo di 1'56"82 chiudendo davanti allo svizzero Beat Feuz, staccato di 20 centesimi. Il podio è andato all'austriaco Otmar Striedinger, sceso col pettorale numero 27,che è giunto a 37 centesimi da Paris e ha relegato al quinto posto l'altro italiano Christof Innerhofer. Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di ...

Sci - Paris vince ancora : dopo la discesa libera trionfa anche nel SuperG : Bormio - Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il SuperG di Coppa del Mondo di Bormio, ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l'austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese ...

Sci alpino maschile - discesa libera Bormio 2018 : doppietta azzurra - con Paris che trionfa davanti ad Innerhofer e Feuz. 18° Buzzi : DIRETTA discesa libera Bormio, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Bormio 2018 Stelvio, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 CLASSIFICA discesa libera Bormio 1. Dominik Paris , ITA, 1:55.21 2. Christof Innerhofer , ITA, +0.36 3. Beat Feuz , SUI, +0.52 4. Bryce Bennett , USA, +0.67 5. ...