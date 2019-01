Oltre mille risarciti | ma innocenti in carcere sono molti di più

Inail : Oltre mille morti sul lavoro tra gennaio e novembre del 2018 - +10% - : Teleborsa, - Numeri davvero preoccupanti. Sono oltre mille gli incidenti mortali sul lavoro nei primi 11 mesi del 2018. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Inail che segnalano anche una crescita ...

La terra continua a tremare a Catania - Oltre mille gli sfollati - verifiche sugli edifici : L’Etna continua a tremare. Un terremoto di magnitudo 3.4 gradi Richter è stato avvertito ieri alle 19.30, a 11 chilometri

Georges Loinger - morto l’eroe della Resistenza antinazista : salvò Oltre mille bambini ebrei e progettò la nave Exodus : È morto l’ex partigiano francese Georges Loinger, ebreo alsaziano eroe e decano della Resistenza antinazista, che progettò la nave Exodus e che salvò migliaia di ebrei sopravvissuti alla Shoah. Aveva 108 anni. Nato il 29 agosto 1910 a Strasburgo da una famiglia di ebrei ortodossi, entrato giovanissimo nel movimento sionista dell’Hatikvah, fu fatto prigioniero durante la seconda guerra mondiale nella foresta di Haguenau e fu inviato nei ...

Tsunami in Indonesia : 281 morti - Oltre mille feriti. Nessuna allerta prima del disastro : All'origine della sciagura l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. E si teme che i numeri delle vittime siano destinati ad aumentare. Centinaia gli edifici distrutti.Continua a leggere

Tsunami Indonesia - si aggrava bilancio : Oltre 280 morti e mille feriti - : Continua a crescere il bilancio dell'onda che ha travolto le coste attorno allo stretto della Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra. Sono numeri che, spiegano le autorità, si prevede aumenteranno ...

Castel San Pietro - trova Oltre mille euro e li restituisce : 1.180 euro, trovati per strada e senza un 'proprietario'. E' Bamonte a raccontarlo. «Verso le 15.30 di mercoledì sono uscito dal negozio per andare come sempre a prendermi un caffè». Tempo di fare ...

Rubano il bancomat e prelevano Oltre mille euro : All'interno di un supermercato avevano avvicinato una 60enne e, distrendola con alcune chiacchiere, le aveno sottratto il portafoglio all'interno del quale era custodito anche il bancomat. Quando, ...

Manovra - emendamenti di governo e relatori : ecotassa rivista - scatta Oltre i 160 grammi di Co2. C’è anche milleproroghe : Tra un’interruzione e l’altra e la richiesta di spiegazioni da parte del premier o del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sono arrivati alla commissione Bilancio del Senato gli emendamenti del governo e dei relatori alla Manovra. Sui cui saldi, nel frattempo, è ancora in corso la trattativa con la Ue. Tra le 20 modifiche dei relatori c’è anche l’ecotassa riveduta e corretta. Come anticipato, è stata alzata la soglia di ...

Scoperto l’oggetto più lontano del Sistema Solare : “Farout” impiega Oltre mille anni per completare un’orbita attorno al Sole : Si chiama “Farout“, ed è il corpo celeste più distante del Sistema Solare: 2018 VG18 è un pianeta nano lontano 120 volte la distanza Terra–Sole. L’oggetto è stato Scoperto da Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Science, David Tholen, dell’Università delle Hawaii, e Chad Trujillo, dell’Università dell’Arizona Settentrionale, e l’annuncio è avvenuto ad Centro per i pianeti minori ...

Neve in Emilia-Romagna : in azione Oltre mille trattori : Sono entrati in azione i trattori spazzaNeve dei produttori agricoli a seguito dell’arrivo della Neve lungo tutto l’arco dell’Appennino emiliano romagnolo, fino a quote basse in città da Piacenza a Bologna: lo ha reso noto Coldiretti Emilia-Romagna precisando che i trattori agricoli sono circa un migliaio in tutta la regione, allertati già nei giorni scorsi e reperibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, pronti ad ...

Il costo di Brexit per gli inglesi? Oltre mille sterline a testa : Brexit costa cara, molto più cara del previsto. La prospettiva è di un calo del 3,9% del Pil britannico entro il 2030, pari a un costo di 100 miliardi di sterline, Oltre mille sterline a testa per ...

Incredibile scoperta archeologica : la tomba trovata a Luxor è di un capo mummificatore e contiene Oltre mille “ushabti” : L’Egitto continua a riservare magnifiche sorprese. A Luxor è stata rinvenuta una tomba faraonica dell’epoca ramesside con due sarcofagi appartenenti ad un sovrintendente templare e alla moglie. L’importante scoperta è stata comunicata ai media direttamente dal ministro delle Antichità egizie, Khaled El-Anani. La tomba risale al XIII secolo a.C. ed è situata sulla sponda ovest del Nilo. A portare a termine la scoperta è stata ...