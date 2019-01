Lessico Amoroso | Massimo Recalcati psicanalizza l’amore su Rai3 Roberto Benigni tra gli

davidemaggio

: RT @RuvidoProduzion: Lessico Amoroso di Massimo Recalcati per Rai3. 1°puntata: LA PROMESSA in onda lunedì 28 gennaio in seconda serata su… - paola9_69 : RT @RuvidoProduzion: Lessico Amoroso di Massimo Recalcati per Rai3. 1°puntata: LA PROMESSA in onda lunedì 28 gennaio in seconda serata su… - marcospotty : RT @RuvidoProduzion: Lessico Amoroso di Massimo Recalcati per Rai3. 1°puntata: LA PROMESSA in onda lunedì 28 gennaio in seconda serata su… - BenecomuneNet : RT @RuvidoProduzion: Lessico Amoroso di Massimo Recalcati per Rai3. 1°puntata: LA PROMESSA in onda lunedì 28 gennaio in seconda serata su… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Dal primo incontro alla nascita dell’amore, passando per il tradimento ed il perdono, fino alla crisi e alla separazione.inizia un nuovo percorso di psicanalisi in tv: dopo l’inaspettato riscontro positivo diFamigliare, il programma da lui condotto sunella passata stagione, ora il professore e psicanalista parlerà al pubblico di. Si intitola infatti così il suo nuovo programma, in onda da lunedì 28 gennaio alle 23.10 su, dedicato per l’appunto ad un’analisi del sentimentoin sette puntate. L’ultimo appuntamento sarà caratterizzato dalla partecipazione dispiegherà al pubblico come nasce una relazione amorosa, come si sviluppa e su quali basi riesce a consolidarsi nel corso del tempo. Inoltre considererà tutti gli eventi che potrebbero distruggerla ...