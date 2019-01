E' ora disponibile la Demo VIP di Anthem

Lo smartwatch a tema Fallout è ora disponibile a prezzo scontato : Lo scorso novembre One61 Studio e Bethesda hanno annunciato uno smartwatch dedicato a Fallout, il cui prezzo di 149.99 dollari non sembrava nemmeno troppo esagerato, considerando i prezzi base per questo tipo di oggetti. Oggi la compagnia fa sapere che il prodotto è disponibile in sconto e con le spese di spedizione gratis.Come riporta Comicbook, questo speciale orologio contiene molteplici funzioni (le trovate alla fine della news) e potrà ...

Slay the Spire esce dall'Accesso Anticipato : l'interessante rogue-like deck-builder è ora disponibile per PC : L'innovativo rogue-like deck-builder dungeon-crawler Slay the Spire di Mega Crit Games ha finalmente lasciato l'Early Access di Steam. Come riporta Gamingbolt, il gioco viene ufficialmente lanciato per PC dopo oltre tre anni di sviluppo. Lo sviluppatore ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha pubblicato un trailer per festeggiare l'evento.Slay the Spire è un titolo intrigante in cui i giocatori scelgono una classe - Ironclad, The Defect e ...

Il gioco per VR A Fisherman's Tale è ora disponibile. Un trailer live-action celebra il lancio : Finalmente, come segnala Dualshockers, il gioco pensato per la realtà virtuale A Fisherman's Tale è tra noi. Dopo l'annuncio della data di uscita di poco più di un mese fa, il gioco è finalmente nelle nostre mani. Per celebrare questa occasione, il publisher Vertigo Games e lo sviluppatore Innerspace VR hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio per il gioco.Il trailer è intervallato da parti in live-action del guardiano del faro e da sequenze ...

Pikuniku : l'interessante gioco che unisce elementi puzzle ed esplorazione è disponibile gratuitamente per gli utenti Twitch Prime prima del lancio ufficiale : Il gioco che unisce esplorazione ed elementi puzzle di Digital Devolver, Pikuniku, è attualmente gratuito per tutti i membri di Twitch Prime prima che il titolo venga ufficialmente lanciato più avanti questa settimana.Come segnala Twinfinite, gli abbonati Twitch Prime possono richiedere il gioco per PC gratuito da oggi fino a mercoledì 23 gennaio in quella che viene definita una fase di "accesso anticipato". Twitch ha confermato che tutti coloro ...

Assassin's Creed Odyssey : "L'Eredità della Prima Lama" è ora disponibile : Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto oggi il secondo capitolo del primo arco narrativo post lancio. Come possiamo vedere Ubisoft ha infatti pubblicato L'Eredità della Prima Lama su tutte le piattaforme, ovvero PS4, Xbox One e PC.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Onimusha : Warlords - l'avventura samurai di Capcom è ora disponibile : Onimusha: Warlords è l'avventura samurai di Capcom, e ritorna finalmente anche per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il gioco, ora disponibile, è ambientato in un mondo feudale pieno di magia, samurai e guerrieri demoniaci. Il classico è disponibile per tutte le piattaforme al prezzo di euro 19.99, ma vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale ...

Vane : la surreale avventura in terza persona è ora disponibile per PS4 : Vane, un ispirato gioco di avventura che evoca personaggi del calibro di The Last Guardian attraverso il suo mood, è ora disponibile per PS4. Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, riportato da Gamingbolt, che ci permette di vedere quanto possa essere suggestiva l'estetica di questo titolo.Vane vede come protagonista un uccello trasformato in un bambino dopo essere entrato in contatto con la polvere d'oro. La terra è misteriosa ...

Disponibile una build che vi permette di esplorare una città senza fine : Marian42 è il nome d'arte dello sviluppatore che si cela dietro al progetto di cui dà notizia Rock Paper Shotgun. Il frutto del suo encomiabile lavoro, presentato alla community di programmatori Procjam, è una città senza confini fisici liberamente esplorabile e generata proceduralmente, che si carica ogniqualvolta viene lanciata la build.A livello estetico la città, realizzata sfruttando l'algoritmo Wavefunction Collapse, si presenta come un ...

Tales of Vesperia : Definitive Edition è ora di disponibile assieme ad un nuovo trailer di lancio : Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare che Tales of Vesperia: Definitive Edition è ora disponibile in un'edizione arricchita e ad alta risoluzione.Questa Definitve Edition include infatti una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai rilasciati fuori dal Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca ...

L'acclamato What Remains of Edith Finch è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store : La sfida di Epic Games Store a Steam è ormai lanciata. Il negozio di Epic si sta facendo strada attirando gli utenti con interessantissime iniziative: forse la più importante riguarda l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft sulla piattaforma, ma ci sono molti altri interessanti giochi sullo Store.Tra le altre iniziative di Epic Games Store, c'è quella legata ai due giochi gratuiti al mese promessi da Epic. Ora, tra questi, troviamo lo ...

Catherine Classic è ora disponibile su Steam : Il celeberrimo videogioco cult Catherine Classic è disponibile per la prima volta su Steam al prezzo di 19,99 euro. Lo sbarco del celebre titolo horror sviluppato da ATLUS precede di circa un mese il seguito ufficiale, Catherine Full Body, in uscita su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 14 febbraio.Vi lasciamo al comunicato ufficiale della compagnia."Catherine Classic esplora ancora una volta i misteri, i piaceri e gli aspetti più inquietanti ...

Fallout Classic Collection è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori che hanno effettuato l'accesso a Fallout 76 nel 2018 : Bethesda ha finalmente svelato la data di pubblicazione della prossima patch di Fallout 76 e, da ora, Fallout Classic Collection è disponibile gratuitamente su PC per tutti i giocatori che hanno effettuato l'accesso durante il 2018.Come riporta VG247.com, i giocatori di Fallout 76 possono aspettarsi il nuovo aggiornamento la prossima settimana, lunedì 14 gennaio. Le note della patch saranno rese disponibili più vicino al lancio.Questo update ...