Benatia vuole andarsene | la Juve cerca un sostituto | Garay o Skrtel

Inter - in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione , prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese ...

Inter - in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione, prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese Cedric ...

Calciomercato Juventus - Benatia vuole partire. Incontro con Paratici : Calciomercato Juventus, dubbio Benatia- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino nelle passate settimane ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia vuole partire. Incontro con ...