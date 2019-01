Roma | blitz per Barrios | tutto sul calciatore nel mirino dei giallorossi

Roma - blitz in banca all'ora di pranzo «Questa è una rapina» : due malori : Pomeriggio di paura in viale Anicio Gallo, a Cinecittà. Due impiegati di banca si sono sentiti male per la paura dopo essere stati presi in ostaggio da una coppia di rapinatori che avevano fatto ...

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un blitz contro Romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Traffico di rifiuti e roghi tossici - blitz a Roma : arresti e sequestri - 57 indagati : Quindici persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione Tellus dei carabinieri. In totale gli indagati a vario...

Roma su due tavoli : blitz per Bennacer e affondo su Miranda : Monchi lavora per la Roma del futuro e per quella del presente. Riuscire a prendere un paio di rinforzi, come vorrebbe Di Francesco per la seconda parte della stagione, non è facile, considerato che i ...

Roma - piazza Navona made in China Blitz sui banchi : multati in 40 : La concessione rilasciata dal Dipartimento attività produttive del Comune prevede la vendita di prodotti alimentari e artigianali ben specificati: dai torroni di Bagnara , Reggio Calabria, Igp ai ...

Rifiuti a Roma - blitz sotto Spelacchio : nella notte sacchi di spazzatura dalle periferie fin sotto l'albero di Natale : sotto l' albero di Natale di piazza Venezia, a Roma, sono stati sistemati diversi sacchi pieni di immondizia . Un gesto rivendicato dal collettivo Militant , che dice di aver portato i pacchi di ...

Bergamo strepitosa nel blitz di Siena Remer - un ko sul campo della Roma : Se c'è ancora qualcuno che osa pronunciare il termine salvezza è invitato a motivarne immediatamente l'insostenibile ragione. La chiave del successo in Toscana è figlia innanzitutto di una prova super ...

Manovra - gli Ncc bloccano la Roma-Fiumicino - mezzi lumaca sulla Colombo. Blitz a piazza Venezia : Ncc in rivolta in serata a Roma. mezzi lumaca sulla Roma-Fiumicino, fumogeni in autostrada. Furgoni e auto lumaca anche sulla Colombo, traffico in tilt. Altri mezzi sono arrivati in...

Roma : blitz antidroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...

Roma - blitz di Forza Nuova contro la sede nazionale dell'Anpi : Affisso sul cancello della sede uno striscione con la scritta "Assediare i nemici dell'Italia" e lanciati alcuni fumogeni

Blitz contro 'Cosa Nostra Tiburtina' : 9 arresti alle porte di Roma : Nuovo colpo alla cosiddetta ' Cosa Nostra Tiburtina '. Nove persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Tivoli con la collaborazione dal Nucleo Elicotteri ...

Roma - dopo il blitz è partita la demolizione dei villini abusivi dei Casamonica : E' iniziata questa mattina la demolizione delle villette del clan, edificate nella zona del Quadraro negli anni '70. Presente la sindaca Raggi che ha commentato: 'E' un momento storico, con l'...

Roma : blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Roma - ville Casamonica : blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca Raggi. Conte e il sopralluogo