Reddito di inclusione | cosa cambia dal 2019 | tutti i casi previsti

Corleone - moglie del boss Lo Bue chiede il Reddito d'inclusione - i servizi sociali danno l'ok ma il sindaco blocca : La data non sembra casuale: Maria Maniscalco, moglie del boss Corleonese Rosario Lo Bue che si trova in carcere, venerdì 23 novembre, due giorni prima delle elezioni amministrative, ha presentato al Comune la richiesta per accedere al Reddito di inclusione: "Uno stratagemma, a mio modo di vedere, per evitare che potesse essere visionata dai commissari prefettizi e poi dalla nuova amministrazione", dice il neo sindaco di Corleone ...

Domanda Rei (Reddito d’Inclusione) respinta : come fare? : Il Reddito di Inclusione (con acronimo Rei) è una misura di contrasto alla povertà che prevede un beneficio economico sotto forma di carta prepagata emessa da Poste Italiane Spa per un massimo di 18 mesi. Il rilascio prevede il rispetto di determinati requisiti e l’importo erogato è dipendente dal numero dei componenti del nucleo familiare, il reddito ed eventuali trattamenti assistenziali. Può capitare che la Domanda Rei venga respinta, in ...

Il Reddito di cittadinanza sarà poco più di quello di inclusione? : Manca ha aggiunto che la valutazione politica dell'ex segretario resta corretta: considerato infatti che ancora non si sa quando entrerà in vigore il reddito di cittadinanza, né quanto sarà ...

Milleproroghe in manovra - da sponsor sport a Reddito inclusione tutti gli slittamenti : Il mondo del calcio e dello sport può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Tra le 'Milleproroghe' che dovrebbero trovare posto nella manovra di bilancio al Senato è spuntato anche lo slittamento dal ...

Povertà : parte da Padova campagna Pd in difesa del Reddito d'inclusione (2) : (AdnKronos) - “Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati dati che indicano una situazione economico-sociale in peggioramento: in Veneto il 17,9% della popolazione è a rischio Povertà o esclusione sociale, un punto percentuale in più rispetto all’anno prima. Sono circa 877mila le person

Povertà : parte da Padova campagna Pd in difesa del Reddito d'inclusione : Padova, 7 dic. (AdnKronos) - “Il reddito di cittadinanza è almeno cento passi indietro, legato a una logica assistenzialista che nessuno persegue più. Meglio, molto meglio, tenersi il reddito di inclusione sociale”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico del Veneto, Claudio Sinig

Reis - al via il Reddito di inclusione sociale : È al via il catalogo dei progetti di inclusione sociale e lavorativa, in favore delle famiglie e delle persone in condizioni di disagio economico e sociale, che percepiscono il sussidio economico ...

Reddito di cittadinanza a 500 euro per famiglia - sempre più vicino al Reddito d'inclusione : Sarebbe questa la proposta fatta dal ministero del Lavoro a quello dell'Economia, in questi giorni di trattativa tra l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte e la Ue. I 500 euro sono riferibili a una ...