Pratica per la pensione di un cliente già morto falsificata da due avvocati? Una condanna

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Tutto Praticamente perfetto nel torneo per me” : Un Rafael Nadal in formato davvero super quello che stiamo vedendo in questi giorni nel primo Slam della stagione: gli Australian Open. Lo spagnolo non ha perso neanche un set fino ad ora e si è sbarazzato con un nettissimo 6-2 6-4 6-0 in semifinale del giovane Stefanos Tsitsipas. Raggiunto l’ultimo atto, dove attenderà il vincitore dell’altra semifinale tra Pouille e Djokovic, l’iberico va a caccia del secondo successo in ...

Via i fondi per il giornale di Feltri - ecco la proposta 5 stelle. Intanto ordine giornalisti apre Pratica contro libero : ordine giornalisti apre pratica sul titolo contro i gay scritta oggi dal giornale di Feltri; libero. Il movimento 5 stelle propone la rimozione dei fondi L’ordine dei giornalisti ha fatto una segnalazione al consiglio di disciplina, i 5 stelle al governo hanno annunciato che “avvieranno la procedura per tagliare i fondi”. Poco più di 10 giorni dopo l’attacco contro “i terroni”, il quotidiano libero ha aperto la prima pagina con il titolo: ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : domani a Trieste Italia-Olanda - Setterosa per chiudere la Pratica : Quarto appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: domani, a Trieste, alle ore 20.00 si disputa la sfida tra Italia e Olanda. Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella manifestazione continentale: prestazioni alterne (non convincente soprattutto quella con la Francia nell’ultima uscita), ma la convinzione di essere una delle compagini più forti al mondo. Fondamentale vincere per fare un passo ...

Concorso Dsga Anief attiva la preadesione al ricorso per l'accesso all'orale con somma scritto più prova Pratica pari a 42/60 : Il titolo necessario è di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica , LS, 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali ...

Recensione Xiaomi Mi Box S - un media player completo - economico e Praticamente perfetto : Abbiamo testato Xiaomi Mi Box S, il nuovo media player del produttore cinese dotato di Android TV. Scoprite come funziona nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Xiaomi Mi Box S, un media player completo, economico e praticamente perfetto proviene da TuttoAndroid.

Aperte le iscrizioni per NutriMi 2019 - XIII Forum Nazionale di Nutrizione Pratica : Dopo ben XII edizioni di successo, mercoledì 19 dicembre si sono Aperte le iscrizioni per NutriMi, il Forum di Nutrizione Pratica ECM che anche quest’anno si prepara ad accogliere a Milano i Professionisti della Salute (previsti crediti ECM per le seguenti figure: Biologo, Dietista, Farmacista e Medico Chirurgo). L’appuntamento da segnare in agenda è per l’11 e il 12 aprile presso il Centro Congressi Stelline: si alterneranno relatori di fama ...

Morto per circoncisione - Amsi : 35% Praticate clandestinamente : Amsi, le Comunità del Mondo Arabo in Italia e la Confederazione Internazionale laica interreligiosa, Cili-italia, 'condannano senza mezzi termini ed esprimono condoglianze e solidarietà ai genitori ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco a Barcellona per chiudere la Pratica : Quinta ed ultima giornata per quanto riguarda l’annata nella Champions League 2018-2019 di Pallanuoto maschile. Domani impegnate tutte e tre le squadre italiane: due trasferte ed una sfida casalinga per le compagini tricolori. Fondamentale, nel Gruppo A, lo scontro in terra spagnola tra Barceloneta e Pro Recco. I liguri lanciano la sfida ai catalani: entrambe le squadre sono prime in graduatoria a quota 12 punti (quattro vittorie ...

Serie B - Cosenza-Benevento rinviata per imPraticabilità del campo : COSENZA - rinviata la gara del San Vito-Marulla tra Cosenza e Benevento, in programma oggi. La pioggia abbondante, caduta su Cosenza da ieri seri alle 22 circa, ha reso impreticabile il terreno di ...

Rende (CS) - la Pratica dei Beni Comuni per l’ Autogoverno dei Territori : Assemblea Pubblica Promossa dal Coordinamento Territoriale “DecidiamoNoi” La riuscita manifestazione che s’è svolta presso la Biblioteca Civica di Quattromiglia -Rende

Francesco Molinari : “Voglio ispirare le persone a Praticare sport - spero di cambiare l’immagine del golf in Italia” : Francesco Molinari ha concluso una stagione trionfale, la migliore annata della carriera in cui è riuscito a conquistare l’Open Championship (primo italiano capace di imporsi in un Major), ha contributo alla vittoria dell’Europa nella Ryder Cup (cinque punti in altrettanti incontri disputati) e si è laureato miglior golfista d’Europa imponendosi nella Race to Dubai. Il piemontese è ancora incredulo per quanto è riuscito a ...