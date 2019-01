Inter | preso De Paul! Ecco quanto costerà l' argentino

Inter - Spalletti : 'Nainggolan dimostrerà a tutti perché l'abbiamo preso' : APPIANO GENTILE - Finalmente si gioca. Anche se San Siro sarà scaldato solo dagli 11.500 ragazzi delle scuole calcio ammessi nell'impianto, chiuso invece al resto dei tifosi per i tristi fatti che ...

Inter - c'è il post Handanovic : preso Brazao : L' Inter ha trovato il portiere del futuro: è Gabriel Brazao l'erede di Samir Handanovic. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso l'operazione per il giovane brasiliano classe 2000 del Cruzeiro che sta ...

F1 - la rivelazione di Helmut Marko : “rimasi sorpreso quando vidi Verstappen piangere all’Interno del box” : Il super consulente della scuderia austriaca ha rivelato un curioso retroscena risalente al Gp di Montecarlo La stagione 2018 di Max Verstappen è stata un continuo saliscendi, con le difficoltà di inizio anno trasformatesi poi in prestazioni esaltanti dal Paul Ricard in poi. © Photo4 / LaPresse Il punto più basso è stato senza dubbio a Montecarlo, quando l’olandese andò a sbattere alle Piscine nel corso delle FP3 perdendo la ...

Adani : 'Inter - Godin da pazzi : preso uno che rifiuta...' : Direttamente da Sky Sport, Lele Adani ha voluto commentare l'acquisto imminente di Diego Godin da parte dell'Inter: 'Per parlare di Diego El Flaco Godin dobbiamo dire tre cose essenzialmente. La prima, se sei capitano ...

Zambrotta : 'Marotta? L'Inter ha preso una pedina fondamentale' : L'arrivo di Giuseppe Marotta è un grande colpo per L'Inter. Così si è espresso Gianluca Zambrotta in merito a Sky Sport : 'L'Inter ha acquistato una pedina fondamentale, un innesto che può la differenza fuori dal campo da gioco'.

Calciomercato Inter - grandissimo colpo a parametro zero : preso Diego Godin dall’Atletico Madrid : Affare in dirittura d’arrivo per il mercato estivo del club nerazzurro, pronto ad assicurarsi a parametro zero un rinforzo importante in difesa grandissimo colpo dell’Inter per il mercato estivo, il club nerazzurro infatti ha praticamente chiuso l’operazione per l’arrivo di Diego Godin, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019. Lapresse Il direttore sportivo Ausilio ha anticipato la concorrenza di altre ...

Leyton Orient - preso Maguire. L'annuncio è uno show : parodiata 'Bandersnatch' - la puntata Interattiva di Black Mirror : Da Netflix al…calcio. In pochi resistono a Black Mirror e fra questi non c'è il Leyton Orient, squadra di National League, la sesta divisione del calcio inglese. Dove, come nel resto d'Europa, si è ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sulla situazione di Nainggolan : “non è fuori rosa ma Zhang ha preso la decisione di…” : Alla vigilia di Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Radja Nainggolan, escluso dal big match per motivi disciplinari Natale movimentato in casa Inter. Il pareggio con il Chievo Verona è stata una sorpresa amara da scartare sotto l’albero e, come se non bastasse, la situazione di Radja Nainggolan ha preso le sembianze dei canditi sul panettone di tutti i tifosi nerazzurri. Il ‘Ninja’ ...

Spalletti prende le distanze sul caso Nainggolan : “l’Inter di Zhang ha preso il provvedimento…” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, nel big match di fronte Inter e Napoli, ecco la presentazione di Luciano Spalletti che parla anche del caso Nainggolan: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, solo fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il ...

Calciomercato Barcellona : preso Murillo. L'ex Inter arriva dal Valencia in prestito con diritto di riscatto : La notizia era nell'aria da un po'. Ora è ufficiale. L 'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo passa dal Valencia al Barcellona in prestito con diritto di riscatto a una cifra già fissata , 25 milioni ...

"Sorpreso da Di Maio - l'aria è cambiata". Intervista a Paolo Agnelli - leader Confimi : "Di Maio mi ha veramente sorpreso, la sensazione è che sia cambiata l'aria. Preparazione e risposte dirette, mai da politico". Paolo Agnelli guida Confimi, che è come dire che rappresenta 34 mila imprese della Pmi, per 440 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro, il valore di due leggi di bilancio. All'assemblea generale dell'associazione, un mesetto fa, Matteo Salvini promise di valutare seriamente la ...

Decreto Sicurezza - Fico : “Ho preso le distanze? Avete Interpretato bene. Global compact? Aderire assolutamente” : “Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, Avete interpretato bene”. A rivendicarlo il presidente della Camera Roberto Fico a margine del convegno sui beni comuni in corso all’Accademia dei Lincei a proposito dell’assenza nel corso della votazione sul Decreto Sicurezza, passato in via definitiva alla Camera. “Perché non ha parlato prima? Rispetto il mio ruolo ...

