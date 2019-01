Huawei lancia il 5G E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona

Huawei lancia il 5G : il primo smartphone in arrivo a febbraio : Nel loro primo momento di crisi, gli smartphone stanno per affrontare la loro battaglia più grande. Dopo un 2018 chiuso con il segno negativo in termini di vendite assolute, i telefoni intelligenti si trovano di fronte ad una sfida impegnativa che potrebbe cambiare del tutto il nostro modo di connetterci: il 5G. L’accesso alle nuove reti rafforzerà la connettività mobile e migliorerà in modo radicale l'utilizzo dello smartphone: prepariamoci a ...