Feltri prevede il fallimento di Di Maio chiamato “terroncello” e di Conte il signor nulla

(Di venerdì 25 gennaio 2019)una sono sconfitta da parte del M5S e di Giuseppe. Sarà Salvini e la Lega a prendere il volo presto Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l’ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l’ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali costituiscono il partito di maggioranza relativa, sono al governo, e combinano solo pasticci.Non mi riferisco soltanto al reddito di cittadinanza che sarà distribuito, nelle intenzioni pentastellate, a partire da aprile. Le mance al popolazzo sono impossibili da elargirsi equamente, e la operazione tesa ad abolire la povertà si rivelerà un fiasco vuoto. Cosicché le aspettative degli accattoni saranno deluse e costoro perderanno ogni fiducia nel Movimento 5 ...