Fallout 76 non sarà free to play | una svolta che avrebbe fatto bene al gioco?

Michael Pachter : il flop di Fallout 76 non mette a rischio The Elder Scrolls 6 e Starfield : Fallout 76, lo sappiamo (e lo sapete anche voi, fin troppo bene), non ha convinto pubblico e critica; cosa che ha gettato un certo discredito sull'operato di Bethesda, anche in considerazione della pessima gestione dell'"affaire bag-gate" con risarcimenti annessi e connessi. Questo, tuttavia, non scalfisce l'opinione di Micheal Pachter circa il modo in cui i futuri titoli Bethesda saranno recepiti dai videogiocatori: stiamo parlando, ovviamente, ...

Fallout 76 potrebbe adottare un sistema di microtransazioni anche per gli oggetti non cosmetici : Sembra che presto quello che in molti non auspicavano diventerà purtroppo realtà, ovvero Fallout 76 potrebbe adottare il sistema delle microtransazioni anche per gli oggetti non cosmetici.Come riporta VG247, l'utente Reddit JesMaine ha pubblicato una lista di nuove funzionalità in arrivo con una nuova patch, nel documento si parla anche di oggetti che forniscono potenziamenti al giocatore. Questi oggetti sono i cestini per il pranzo che (come ...

The Outer Worlds non sarà grande quanto Fallout : New Vegas : The Outer Worlds, il prossimo gioco di Obsidian, potrebbe essere uno dei migliori titoli del 2019. Sviluppato dai creatori originali di Fallout, sembra essere il successore di New Vegas che tutti desideravamo da anni. Tuttavia, sembra che non dobbiamo aspettarci la stessa vastità.The Outer Worlds, che è stato annunciato la scorsa settimana ai The Game Awards, è un gioco di ruolo sci-fi ambientato in un universo in cui le corporazioni hanno preso ...

Fallout 76 : nell'ultima patch sono stati scoperti alcuni elementi non dichiarati da Bethesda : Al momento Fallout 76 non gode certo dell'apprezzamento dei fan, e stando a quanto successo di recente ci sono tutte le premesse per l'ennesimo polverone. Sembra infatti che con l'ultima patch, alcuni utenti stiano notando alcuni effetti "nascosti" non riportati da Bethesda nel patch note. Come riporta VG247, dopo la pubblicazione della patch 1.0.2.0 (che aumenta la capacità di immagazzinamento dei giocatori) molti utenti Reddit hanno ...

Il disastro (non) annunciato di Fallout 76 - editoriale : "Fallout 76 sfrutterà un nuovo motore di rendering per ottenere un livello di dettaglio grafico 16 volte superiore rispetto a Fallout 4". Queste sono state le prime parole pronunciate da Todd Howard una volta terminato il video di presentazione di Fallout 76, titolo che, di lì a pochi mesi, si sarebbe rivelato il peggio recepito nell'intera storia di Bethesda Game Studios, vantando una media attorno ai 50/100 su Metacritic.Ma come è possibile ...

Fallout 76 non ha pace : ora i giocatori sono infuriati per la borsa di nylon della Power Armor Edition : Altro giro altra pesante critica in arrivo per Fallout 76, titolo Bethesda che ormai sembra evidentemente nato sotto una cattiva stella. In questo caso il problema che ha spinto diversi fan a criticare la compagnia non è il gioco in sé ma il materiale di una borsa che fa parte della Power Armor Edition, una edizione limitata venduta a $200.Ma cos'ha che non va questa borsa? Invece di essere di tela come pubblicizzato per esempio su Amazon e come ...