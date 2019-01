Colpo di scena | post Draghi | Tria apre a candidatura falco tedesco Weidmann a guida Bce

Inter - svolta Icardi : svelata l'offerta - c'è un Colpo di scena - : La trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi è ad una svolta. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nelle ultime ore per sbloccare lo stallo è Intervenuta direttamente la famiglia Zhang , padre e ...

Isola dei Famosi - Colpo di scena : Alvin è l'inviato-talpa - la produzione ha mentito : Manca davvero pochissimo all'inizio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi 2019. Da un po' di giorni sono stati svelati i nomi dei concorrenti, delle opinioniste e dell'inviato speciale. Qualcosa, però, non è stato rivelato. La produzione, infatti, ha mentito proprio su quest'ultimo. A quanto pare, il vero inviato non sarà Filippo Nardi ma sarà nuovamente Alvin. Giovedì sera, infatti, rivelerà di essere l'inviato-talpa del reality ...

Isola Dei Famosi - inviato ufficiale non è Filippo Nardi : Colpo di scena : Isola Dei Famosi news, colpo di scena: l’inviato ufficiale non sarà Filippo Nardi. Poi la novità del ‘Cocco d’oro’ L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione. Il 24 gennaio 2019, data della prima puntata, è ormai alle porte. Oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del reality […] L'articolo Isola Dei Famosi, inviato ufficiale non è Filippo Nardi: colpo di scena ...

Isola dei famosi - Colpo di scena dalla Marcuzzi : 'C'è una spia tra i concorrenti' - programma sconvolto : All' Isola dei famosi abbiamo scherzato. Clamoroso colpo di scena nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio: all'inizio della prima puntata a ...

Isola dei famosi - Colpo di scena dalla Marcuzzi : "C'è una spia tra i concorrenti" - programma sconvolto : All'Isola dei famosi abbiamo scherzato. Clamoroso colpo di scena nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio: all'inizio della prima puntata a collegarsi dall’Honduras con Alessia Marcuzzi sarà Filippo Nardi, ma nel corso della puntata si scoprirà

Alberto e Tish fidanzati? Colpo di scena ad Amici 18 : le parole che spiazzano : Tish e Alberto sono fidanzati? Ad Amici 18 è ancora mistero Cosa sta succedendo esattamente tra Alberto e Tish? Fidanzati o non fidanzati? Amici o non Amici? In che rapporti sono insomma i due concorrenti di Amici di Maria De Filippi dopo che è andata in onda la puntata di oggi? Non sappiamo con certezza se […] L'articolo Alberto e Tish fidanzati? Colpo di scena ad Amici 18: le parole che spiazzano proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - Colpo di scena con l euro eliminazione del ballerino Marco : Pubblico in studio sotto shock e proteste tra fischi e "buu". Non se lo aspettava nessuno, eppure è successo. Durante il pomeridiano del sabato ad Amici , condotto da Maria De Filippi e in onda su ...

Amici 18 - Colpo di scena con l'eliminazione del ballerino Marco : Pubblico in studio sotto shock e proteste tra fischi e 'buu'. Non se lo aspettava nessuno, eppure è successo. Durante il pomeridiano del sabato ad Amici , condotto da Maria De Filippi e in onda su ...

Mario Biondo - Colpo di scena nelle indagini sulla sua morte. La mamma : «Si è aperto un varco» : «Finalmente si è aperto un varco nella verità». colpo di scena nelle indagini per la morte del cameramen palermitano Mario Biondo. Lo ha detto all'Adnkronos la...

Mario Biondo - Colpo di scena nelle indagini sulla sua morte. La mamma : «Si è aperto un varco» : «Finalmente si è aperto un varco nella verità». colpo di scena nelle indagini per la morte del cameramen palermitano Mario Biondo. Lo ha detto all'Adnkronos la...

MotoGp - la presentazione della Ducati regala subito un Colpo di scena : cambia il nome del team! : colpo di scena in casa Ducati nel giorno della presentazione della nuova Desmosedici, il team di Borgo Panigale cambia nome Giorno importante in casa Ducati, il team di Borgo Panigale presenta a Neuchatel la Desmosedici con cui Dovizioso e Petrucci daranno l’assalto al Mondiale del 2019. Oltre alla livrea e alle prime sensazioni dei protagonisti, c’è un clamoroso colpo di scena che spiazza tutti i tifosi in rosso: la Casa ...

Colpo di scena - Brexit potrebbe essere revocata a giorni : ... per via del caos e delle conseguenze deleterie che avrebbe per gli affari commerciali e l'economia. 'Come parlamentare posso semplicemente dire che mi è chiaro che c'è un' ampia maggioranza nella ...

Lite mortale a Sant'Antonino - il Colpo di scena : "Figlio ucciso da infarto - il padre non l’ha strangolato" : L'autopsia: sul collo nessun segno evidente. Flavio Forla, dentista in pensione, aveva confessato ai carabinieri di avere ucciso Giacomo, 36 anni

Il Mondo Di Patty - Colpo di scena : Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) : In questi giorni in Argentina si è messa in azione una vera macchina del fango nei confronti di Thelma Fardin. Prima la sorella che attacca l’attrice de Il Mondo di Patty dandole della bugiarda... L'articolo Il Mondo Di Patty, colpo di scena: Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.