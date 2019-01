Biathlon | Sprint Anterselva 2019 | Lisa Vittozzi 5a e Dorothea Wierer 8a guadagnano in

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint Anterselva 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer all’attacco davanti al pubblico di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint 7.5 km femminile della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Italia, dove per le donne ci saranno tre giorni non consecutivi di gare ad Anterselva. Si parte oggi alle ore 14.30. Si rinnova la sfida Italia-Slovacchia: le quattro pretendenti al trono mondiale, come del resto tutte le big, hanno scelto di partire nel primo gruppo, e dunque saranno subito ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi si disputerà la Sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane e andrà in scena una gara fondamentale per la classifica generale: Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader davanti a Lisa Vittozzi che invece indosserà il rosso in qualità di leader della classifica di specialità. Le due italiane vogliono puntano alla vittoria di ...

Biathlon oggi (24 gennaio) - Sprint 7 - 5 km Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Italia: quattro giorni di gare ad Anterselva proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per prime saranno le donne, che oggi, giovedì 24, alle ore 14.30 affronteranno la Sprint. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Di seguito il programma completo della Sprint femminile di Anterselva con ...

Biathlon - Sprint femminile Anterselva 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 24 gennaio si disputerà la Sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane, andrà in scena una gara fondamentale per la classifica generale: Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader davanti a Lisa Vittozzi che invece indosserà il rosso in qualità di leader della classifica di specialità. Le due italiane vogliono regalare grande ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019. Dorothea Wierer : “Maglia gialla - motivazione e peso”. Lisa Vittozzi : “Punto sulla sprint” : Cresce l’attesa per il lungo weekend di Anterselva, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon sbarca in Italia e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti di fronte al proprio pubblico. Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi è reduce dalla doppietta di Oberhof e dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding: le nostre due portacolori occupano i primi due posti della ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : indietro gli azzurri nelle sprint - ma in tre si qualificano per gli inseguimenti : Sono andate in scena oggi le gare sprint di IBU Cup di Biathlon ad Arber, in Germania: in casa Italia nella 10 km maschile Michael Durand non è partito, mentre Daniele Cappellari ha chiuso 25° e Pietro Dutto è giunto 33°, mentre nella 7.5 km femminile Michela Carrara si è classificata 36ma. Tutti i tre azzurri dunque, rientrando tra i primi 60, si sono qualificati per gli inseguimenti di domani. Nella 10 km maschile vince il francese Aristide ...

Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 - Lisa Vittozzi : “Il podio sta diventando una piacevole abitudine. Oggi non potevo fare più di così” : Lisa Vittozzi conferma lo straordinario momento di forma e con il secondo posto nella Sprint di 7,5 km di Ruhpolding (Germania), sale per la terza volta consecutiva sul podio nella Coppa del Mondo di Biathlon. L’azzurra ha fatto la differenza ancora al poligono con un altro 10/10 ed ha chiuso alle spalle, per 11.5”, della slovacca Anastasija Kuzmina, più veloce sugli sci. Un risultato che permette a Vittozzi di avere una consapevolezza ancora ...

Biathlon : Vittozzi 2/a nella sprint : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Ancora un podio per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon: l'azzurra ha infatti chiuso al secondo posto la prova

Biathlon – Lisa Vittozzi inarrestabile : l’azzurra ci ha preso gusto - seconda nella sprint di Ruhpolding : Vittozzi non si ferma più: sale sul podio anche a Ruhpolding, seconda nella sprint. Wierer sesta: ora è a +26 su Lisa Lisa Vittozzi non può alzare le braccia al cielo stavolta, perché a cade a terra stremata dopo il traguardo. La gioia arriva dopo, perché nel momento in cui arriva l’azzurra è al comando della gara, poi solo una rinata Anastasija Kuzmina, pluricampionessa olimpica che fino ad oggi non era mai arrivata tra le ...

Biathlon - Lisa Vittozzi dà spettacolo : è seconda dietro Kuzmina nella sprint di Ruhpolding. Sesta Dorothea Wierer : Prosegue incessante il momento magico del Biathlon femminile italiano. nella sprint 7,5 km di Ruhpolding (Germania), Lisa Vittozzi colleziona il terzo podio consecutivo in Coppa del Mondo, battuta soltanto (e non di molto) dalla veterana slovacca Anastasija Kuzmina. Nuovamente perfetta al poligono come nella sprint vinta ad Oberhof, la sappadina ha pagato 11,5″ di distacco all’arrivo. Nuovo podio per l’infallibile svedese Hanna ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi da podio - Dorothea Wierer da top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

Biathlon – Lukas Hofer sesto nella sprint di Rupholding - vittoria di Boe davanti al fratello Tarjei : Solo i campionissimi davanti a Lukas Hofer: è sesto nella sprint di Ruhpolding. Johannes Boe vince davanti al fratello Tarjei Il padrone torna lui, Johannes Boe. A Ruhpolding il fuoriclasse norvegese si riprende quello che aveva perso solo per un giorno a Oberhof, quando era stato battuto per la prima volta nella stagione in una sprint, chiudendo alle spalle di Alexander Loginov. A pochi chilometri e a pochi giorni di distanza vince ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella sprint doppietta dei fratelli Boe - vince Johannes. Sesto Lukas Hofer : Non c’è modo di porre rimedio al dominio di Johannes Boe: il norvegese vince la 10 km sprint maschile di Ruhpolding valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e aumenta ancor di più il vantaggio in classifica generale. Sulle nevi tedesche la vittoria arriva nonostante un errore in piedi: il norvegese vince in 22’56″3 staccando di 7″9 il fratello Tarjei, perfetto al tiro. Per la gioia del pubblico di casa il terzo gradino ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer lanciano la sfida a Fialkova e Chevalier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...