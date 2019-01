STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 2x01 "Brother"

lostinaflashforward

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Eccoci di nuovo a parlare di, che ha debuttato con la sua seconda stagione in un episodio inaspettatamente ricco e travolgente. "" apre le danze alla nuova missione della USS, mostrando volti vecchi e nuovi e mettendo molte basi solide per una stagione che ribalterà l'asticella dell'intera serie. Diretto dallo showrunner Alex Kurtzman e scritto da Gretchen J.Berg, Aaron Harberts (gli ex showrunner della serie) e Ted Sullivan (che aveva curato per la prima stagione "Lethe" e "What's Past is Prologue"), questa premiere ci mostra il nuovo mistero di questa stagione, con un "nuovo" capitano e l'avvicinarsi del ritorno di uno storico personaggio della saga.-Messaggio fra le stelle: L'episodio si apre con il filmato della sonda Cassini, lanciata nel 1997, con lo scopo di raccogliere informazioni su Saturno, missione terminata nel 2017 con la sua ...