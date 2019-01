Parla la modella cinese del video di D&G | ' Mi sento colpevole | mi vergogno'

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Nel mese di novembre, il noto brand D&G ha rilasciato deipromozionali nei quali una, Zuo Ye, è intenta a mangiare dei piatti tipici italiani - spaghetti, pizza e cannolo siciliano - con delle bacchette. Durante la riproduzione del, si sente una voce fuori campo che chiede se il cannolo non fosse troppo grande per lei, risultando non poco offensivo sul piano sessuale.Infatti, dopo la divulgazione di questi- volti a promuovere una sfilata che avrebbe avuto luogo a Shanghai - lae il noto brand di moda D&G, sono stati accusati di razzismo sollevando un enorme polverone. In più, il noto marchio ha subito anche degli importanti boicottaggi nei negozi. Infatti, molti dei loro prodotti sono stati anche ritirati dal commercio online con la Cina e delle loro sfilate a Shanghai sono state cancellate, in seguito alle ...