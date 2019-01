Lorenzo ' obiettivo arrivare in Qatar'

Moto Gp - presentata l' Honda 2019 - Marquez : 'Spero di arrivare presto al 100%'. Lorenzo : 'L'obiettivo è arrivare in Qatar' : Nel corso della presentazione a Madrid della Honda per il Mondiale della Moto Pp 2019 , il campione del mondo Marc Marquez assicura di aver superato l'infortunio alla spalla che lo ha costretto ad un ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...