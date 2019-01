Il mare in primavera | 10 mete imperdibili

vanityfair

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Eilat, IsraeleBahamasCamogliPonzaIsla Mujeres, MessicoMarzamemiComino (Malta)Salalah, OmanTangeri (Marocco)Marsa Matruh (Egitto)Mettete i piedi in acqua e guardate il cielo. Vacanza. È il potere del, che sulla nostra mente ha lo stesso effetto del cioccolato e del sesso: stimola dopamina, il neurotrasmettitore della felicità. Regala sorrisi, libera la mente, e ha un effetto immediato. Non serve aspettare l’estate per provarci: nella gallery sopra trovate 10per vivere ilmigliore aCi sono piccole isole e borghi romantici in Italia da scoprire per un weekend perfetto in coppia,esotiche ma non troppo lontane da raggiungere anche con i low cost mollando tutto anche all’ultimo minuto e partire, destinazioni emergenti che riservano le migliori scoperte agli appassionati di immersioni per nuotare tra pesci colorati e coralli, e spiagge caraibiche ...