Il creative director di Cyberpunk 2077 lascia CD Project Red per abbracciare Blizzard

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Sebastian Stępień è ildi, e come possiamo apprendere dal suo profilo LinkedIn ha iniziato a lavorare per, riporta ResEtera.Si tratta di una notizia inaspettata anche considerando cheè ancora in dirittura d'arrivo, lo studio sarebbe infatti ancora alle prese col gioco dato che non abbiamo ancora nessuna notizia riguardo una possibile data di lancio, inoltre sembrerebbe che Stępień sia comunque rimasto coinvolto con lo sviluppo diSebastian Stępień ha lavorato presso CD Projekt RED per la bellezza di dodici anni, per cui ha contribuito a he Witcher nel 2007, The Witcher Enhanced Edition nel 2008, The Witcher 2 Assassins of Kings nel 2011, The Witcher 2 per Xbox 360 nel 2012 e The Witcher 3 Wild Hunt nel 2015.Read more…