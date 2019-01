Bonafede | “La corruzione si vede a occhio nudo” Pd e FI | “Buffone” Fico sospende la

fanpage

: La schifosa canea portata avanti da #PD #FI e #FdI in aula contro #Bonafede, reo di aver parlato del rischio di leg… - ManlioDS : La schifosa canea portata avanti da #PD #FI e #FdI in aula contro #Bonafede, reo di aver parlato del rischio di leg… - fattoquotidiano : Giustizia, Bonafede: “La corruzione si vede a occhio nudo”. Scoppia la bagarre alla Camera, urla da FI e Pd: “Buffo… - matteorenzi : Come è felice #Bonafede con la divisa della penitenziaria. Può copiare Salvini, finalmente. Nel frattempo non si è… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Seduta sospesa per due volte in Aula a Montecitorio durante l'intervento del ministro della Giustizia. A suscitare la reazione delle opposizioni una frase pronunciata da Guardasigilli: "Lain Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché sinudo e siogni volta che, dopo un terremoto, crolla una scuola o un ospedale. Dietro quel crollo non c'è solo un evento naturale ma si scopre che dietro c'è una mazzetta".