Prezzo per l’Italia di Samsung Galaxy S10 | S10 Lite e S10 Plus

Farmaci Fascia C : aumenta il Prezzo per quasi 800 farmaci - da ansiolitici agli antidolorifici : Come spesso accade con l’inizio di un nuovo anno, anche in questo 2019 sembra proprio che sarà necessario fare i conti con qualche aumento di spesa effettuato quotidianamente da milioni di famiglie. In questo caso, la questione riguarda tutti quei farmaci appartenenti alla Fascia C. Si tratta di medicinali che possono essere acquistati in farmacia con l’obbligo di una ricetta del medico, ma non vengono rimborsati dal Sistema ...

LaFerrari Aperta : un esemplare con 280 km in vendita ad un Prezzo incredibile [FOTO] : Sul sito web Mecum l’hypercar ibrida è stata messa in vendita ad un prezzo esageratamente alto Ferrari LaFerrari Aperta è la versione convertibile basata sull’hypercar ibrida della Casa di Maranello realizzata in appena 210 esemplari venduti ad un prezzo di 2 milioni di euro l’uno. La vettura si presenta come la più estrema supercar Ferrari mai costruita, forte di un V12 ibrido da 6.3 litri capace di sprigionare 963 CV e oltre 900 Nm di ...

Calciomercato Roma - asta europea per Under : giallorossi fissano il Prezzo : Calciomercato Roma – Secondo quanto riportato da Espn, Gengiz Under, esterno offensivo della Roma, sarebbe nel mirino di Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco. Il club giallorosso, tuttavia, avrebbe fatto sapere di non essere interessata a vendere il giocatore nel corso della sessione invernale di Calciomercato di gennaio. Allo stesso tempo però l’entourage del turco starebbe […] L'articolo Calciomercato Roma, asta europea per ...

Toyota Rav4 - sconto imperdibile con gli Hybrid bonus [FOTO e Prezzo] : Gli Hybrid bonus di Toyota offrono uno sconto sul listino di ben 4.600 euro Si aprono gli ordini della quinta generazione del Toyota Rav4, il SUV che nel 1994 ha lanciato una nuova tipologia di automobile, capace di unire le caratteristiche tipiche di un fuoristrada alla compattezza e maneggevolezza di una berlina. Nasceva così un modello che avrebbe condizionato in modo rilevante il mercato dell’auto su scala globale. Oggi, Rav4 è il SUV ...

Motorola - il leggendario Razr sta per tornare (a un Prezzo impossibile) : (Foto: Motorola) Il vecchio Moto Razr di Motorola è stato uno dei prodotti più iconici della storia della telefonia cellulare. Grazie al suo design a conchiglia estremamente sottile nei primi anni 2000 ha conquistato i cuori di 130 milioni di persone diventando un best seller assoluto del settore. Non sorprende dunque l’indiscrezione riportata in queste ore dal Wall Street Journal, secondo la quale Lenovo — attuale proprietaria del marchio ...

Sforbiciata al Prezzo per Huawei P20 Pro e Asus ZenFone 3 con offerte MediaWorld di gennaio : Di certo non mancano le alternative in questo scorcio iniziale di 2019 per coloro che cercano un nuovo smartphone sfruttando le offerte MediaWorld. Appena tre giorni fa, su queste pagine, abbiamo condiviso i dettagli di una nuova campagna online da parte della nota catena, come avrete percepito dal nostro articolo, ma oggi 15 gennaio possiamo già andare oltre. Almeno per quanto riguarda il pubblico che ha nel mirino device come i vari Huawei P20 ...

Il Real Madrid va all-in per Hazard : il Chelsea fissa il Prezzo “accessibile” : Real Madrid in pressing sul Chelsea per accaparrarsi Eden Hazard, la dirigenza delle merengues ha chiesto di conoscere il prezzo del cartellino Il Real Madrid è in seria difficoltà nella prima stagione del dopo Cristiano Ronaldo. La dirigenza sa bene che per sopperire all’assenza del fenomeno portoghese deve mettere a segno un colpo altisonante che possa garantire una crescita alla squadra che sinora ha decisamente deluso. Il nome ...

Un biglietto del cinema lo offre TIM : due voucher a settimana per ottenere due ingressi al Prezzo di uno : I film sono più belli in compagnia: i clienti TIM che aderiscono a TIM Party, programma gratuito che offre bonus e sconti speciali, potranno […] L'articolo Un biglietto del cinema lo offre TIM: due voucher a settimana per ottenere due ingressi al prezzo di uno proviene da TuttoAndroid.

Verosimile Prezzo per il Samsung Galaxy S10 - S10 Lite - S10 Pro e pure per il modello 5G : iniziate a risparmiare : Quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy S10 in tutte le sue varianti, da quella Lite a quella più performante con supporto allo standard 5G? Tanto più, quando saranno messi in vendita proprio i telefoni? La fonte coreana EtNews ci fornisce oggi 14 gennaio un'anteprima di tutto rispetto sui device prossimi al lancio il 20 febbraio. Meglio non lasciarsi sfuggire in proposito alcun dettaglio. Il Samsung Galaxy S10 con supporto al 5G dovrebbe ...

Citroen C3 Uptown - stile urban per una clientela ricercata [FOTO e Prezzo] : Una serie speciale ricca di stile e caratterizzata da interni realizzati con materiali valorizzanti e morbidi al tatto confezionati con la cura maniacale di un artigiano Citroen C3 Uptown è una nuova serie speciale della citycar francese che vanmta un nome scelto come una dichiarazione di intenti, che ricordasse immediatamente la dimensione urbana. Citroen C3 Uptown è immediatamente riconoscibile grazie alla personalizzazione ...

Mazda CX-5 2019 : più lusso e tecnologia per il SUV giapponese [FOTO e Prezzo] : Il SUV della Casa di Hiroshima guadagna i due nuovi allestimenti Executive e Signature e arricchisce la propria dotazione con interessanti novità tecnologiche Mazda lancia in Italia la rinnovata CX-5 2019 che si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il livello tecnologico e le dotazioni della vettura. La versione Executive, ...

Audi A4 2.0 TFSI : tecnologia mild-hybrid e 245 CV per la media tedesca [FOTO e Prezzo] : La gamma Audi A4 si arricchisce con il rinnovato propulsore da 245 CV con tecnologia mild-hybrid e con una dotazione di serie ancora più completa Audi A4 viene ulteriormente rafforzata dall’ingresso in gamma del rinnovato propulsore 45 TFSI. Il 4 cilindri in linea 16V di 1.984 cc a iniezione diretta della benzina, sovralimentato mediante turbocompressore, eroga 245 CV e 370 Nm di coppia. Abbinato alla trasmissione a doppia frizione S ...

Il Tottenham fissa il Prezzo per Kane : il Real lo desidera? Sborsi 350 milioni di euro : Harry Kane costa caro, ma l’idea del Tottenham forse va oltre le possibilità economiche di un grande club come il Real Madrid Il Tottenham avrebbe fissato un prezzo di 350 milioni di euro per il trasferimento della sua stella, Harry Kane, secondo il quotidiano spagnolo ‘As’. Il giornale di Madrid spiega che prima della pausa un alto dirigente del Real Madrid ha chiesto al club inglese una valutazione del giocatore nel ...

Occasioni d’oro per Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 lite e Mi 8 a Prezzo unico con offerte GearBest : Le offerte GearBest continuano a tenere banco in Italia, soprattutto per gli utenti che stanno cercando buone opportunità nella fascia media del mercato smartphone, con un focus specifico oggi 11 gennaio su device come Huawei P20 lite, Xiaomi Mi A2 lite e Mi 8. Tra alcune conferme e new entry, infatti, ci apprestiamo a vivere un weekend assai intenso per il pubblico italiano, in primis per coloro che intendono portarsi a casa un device Xiaomi a ...