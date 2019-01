Più lo smog aumenta e più aumenta il nostro cattivo umore

Inquinamento : lo smog danneggia la salute e ci rende anche Più infelici : Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con esperti dell’Università di Pechino, hanno analizzato i dati sull’Inquinamento di 144 città cinesi, concludendo che lo smog non ha solo effetti negativi sulla salute ma rende anche le persone più infelici. Lo studio pubblicato su Nature Human Behaviour ha dimostrato come l’Inquinamento dell’aria sia dannoso anche per il benessere emotivo. E’ ...

Smog finalmente entro i limiti - il 2018 ha restituito ai braidesi un'aria Più pulita : E' molto positivo il bilancio 2018 relativo alla qualità dell'aria a Bra: per la prima volta dal 2003, quando è stata introdotta la rilevazione degli inquinanti, il valore delle polveri sottili Pm10 ...

Smog Roma : oggi stop alla circolazione dei veicoli Più inquinanti : Blocco della circolazione oggi a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco riguarda dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Le categorie di veicoli previste ...

Smog Roma : oggi blocco dei veicoli Più inquinanti : oggi è in vigore a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Il divieto riguarda ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e tutti gli autoveicoli benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 e euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza Sindacale che si può reperire sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici dovranno ...

Milano - smog e rottamazione veicoli Più inquinanti : contributi ai privati per auto - bici e abbonamenti Atm : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati. Si allarga a Milano la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire ...

Smog - Brescia è la città Più inquinata d'Italia. Roma primato delle voragini : Brescia città più inquinata d'Italia . Lo dicono i dati del rapporto Ispra-Snpa 'Qualità dell'Ambiente Urbano' che attesta come continuino i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati ...

Smog Roma : transito vietato in fascia verde ai veicoli Più inquinanti : A Roma le centraline segnalano livelli PM10 prossimi ai valori limite e le previsioni indicano rischio di superamento nei prossimi giorni: resta in vigore l’ordinanza del sindaco Raggi con cui si stabilisce il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 20.30 per le seguenti categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ...

‘Se c’è smog si vive di Più’ ma ci si ammala anche : Su Libero di oggi abbiamo letto l’incredibile quanto paradossale affermazione: “Dove c’è tanto smog (e soldi) si vive di più”. Le mezze verità, a volte, come in questo caso, sono molto più pericolose delle bugie complete. Scrive Libero che “Lombardia e Nordest sono tra le aree europee a più alta concentrazione di Pm10. Ma si muore a 84 anni, tre in più della media Ue”. Ma i numeri dicono anche che: “L’Italia è rimasta, sì, una ...

