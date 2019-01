Il Frosinone a De Laurentiis | ' Fango gratuito'

Il Frosinone a De Laurentiis : «Abbiamo fatto lo stadio - e voi?» : Non accenna a placarsi l’ira del Frosinone per le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis al New York Times. Non sono bastate le piccate dichiarazioni del presidente Stirpe, il club laziale ha voluto prendere posizione con una nota ufficiale pubblicata sul sito della società. Che vi riproponiamo. “L’ineffabile De Laurentiis” Novanta anni di Storia, di passione, d’amore, di lacrime-sudore-sangue’ meritano rispetto. Lo ha detto il ...

De Laurentiis-Frosinone - ADL al veleno : “Cosa ci fanno in Serie A?” : DE LAURENTIIS FROSINONE, bordata del patron azzurro ai ciociari – Non deve essere facile per il Frosinone guadagnarsi il “rispetto” dei potenti del nostro calcio. Tre anni fa le parole di Lotito che, in un’intercettazione telefonica, sperava che i ciociari (assieme al Carpi) non ottenessero la promozione in Serie A (poi arrivata). Oggi le parole […] L'articolo De Laurentiis-Frosinone, ADL al veleno: “Cosa ci ...

De Laurentiis : 'Frosinone non da serie A'. Stirpe risponde : 'Napoli con lui non ha vinto nulla' : Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qui non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece insegna prepotenza ...

Stirpe risponde a De Laurentiis : “Meno soldi alle big per darli a squadre come il Frosinone” : Il presidente del Frosinone ha replicato alle parole del patron del Napoli, che in un articolo del New York Times aveva attaccato i ciociari. L'articolo Stirpe risponde a De Laurentiis: “Meno soldi alle big per darli a squadre come il Frosinone” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis a Parigi : si parla anche di mercato - botta e risposta con il Frosinone : Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Lazio, la squadra azzurra è l’unica in grado di tenere il passo della Juventus. Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis sarà stasera alla sfilata di Armani all’Hotel d’Evreux di Place Vendome, a Parigi, è stato infatti invitato da Armani insieme a sua moglie Jacqueline, con cui sta trascorrendo alcuni giorni nella capitale francese, il ...

De Laurentiis attacca il Frosinone : “cosa fa in Serie A?” Stirpe risponde a tono - “un cafone che non ha vinto nulla” : Stirpe e De Laurentiis non se le sono mandate a dire a distanza, una polemica furente che ha visto Frosinone e Napoli protagoniste Botta e risposta a distanza abbastanza duro tra Frosinone e Napoli, più precisamente tra i presidenti Stirpe e De Laurentiis. Il tutto è partito da un’intervista del patron partenopeo al New York Times. Parlando della nostra Serie A, De Laurentiis non è stato certo tenero con le cosiddette piccole: ...