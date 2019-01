Cosa sono i “Protocolli dei Savi di Sion”

Corrao (M5s) vs Ascani (Pd) : “Quelli del Fmi sono criminali” - “Avete portato il Paese in recessione - fate qualCosa” : “Quelli del Fondo monetario internazionale sono dei criminali“. A dirlo, in studio a Tagadà, su La7, l’eurodeputato del M5s, Ignazio Corrao, dopo che il Fmi ha tagliato le stime di crescita per l’Italia, nel 2019, a 0,6%. “È sempre colpa di qualcun altro” gli ha risposto la deputata del Pd, Anna Ascani: “Avete portato il Paese in recessione, siete al governo: fate qualcosa”. Video La7 L'articolo ...

Eco Hotel - Cosa sono e cosa offrono : Eco Hotel: cos’è e come si riconoscono. Le informazioni da chiedere alla reception e standard ambientali che vanno dalla certificazione Ecolabel e LEED. (altro…) The post Eco Hotel, cosa sono e cosa offrono appeared first on Idee Green.

Sono 5 milioni i beneficiari dei reddito di cittadinanza. Cosa sapere : Articolo aggiornato alle ore 11,40 del 18 gennaio 2018*. Il reddito di cittadinanza e 'Quota 100' Sono contenuti in un decreto di 27 articoli approvato dal Consiglio dei ministri. Di questi 13 articoli riguardano la misura voluta dal M5s. Ecco Cosa prevedono dalle risorse a disposizione all platea dei beneficiari fino alle sanzioni per i 'furbetti'. Quando parte e quanto vale Il reddito di cittadinanza, così come le pensioni di ...

Quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza : Cosa sono le clausole di salvaguardia : Nel 'decretone' sono state inserite le clausole di salvaguardia, che serviranno a garantire l'equilibrio dei conti per l'attuazione di queste due misure, una sorta di 'paracadute' messo a punto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Secondo Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Pd le clausole di salvaguardia sono però 'illegittime': "Non consentiremo di firmare altre cambiali sulla pelle degli italiani"Continua a leggere

Cosa sono i video 'deepfakes'. Tra porno - politica e notizie false : Nel 2018 abbiamo visto nascere i cosiddetti "deepfakes": video contraffatti creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, nei quali il viso di una celebrità viene sostituito a quello di un'attrice ...

Bocciatura sonora per il piano May sulla Brexit. Cosa può succedere da oggi : Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica ...

Cosa sono andati a fare Di Maio e Di Battista in auto a Strasburgo : Inizia su un mini van nero in diretta Facebook e una breve apparizione all'esterno dell'Europarlamento la campagna elettorale per le europee del Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista partono in macchina dall'Italia in mattinata, raggiungono Strasburgo nel pomeriggio e dal piazzale all'esterno dell'Eurocamera dove sta per iniziare la sessione plenaria, annunciano il lancio di un manifesto e di una ...

Cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici 18? “Ci sono cose che non spieghi” : Amici 18 news, la reazione di Giacomo Eva dopo l’eliminazione del sabato Giacomo Eva è stato eliminato durante l’ultima puntata del sabato di Amici 18. Ha dato il massimo, ma comunque non è bastato. Al suo posto, Alvis. Rudy Zerbi crede molto nel talento del nuovo cantante, che ha subito dimostrato di avere una grande […] L'articolo Cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici 18? “Ci sono cose che non spieghi” proviene ...

Australian Open – Angelique Kerber suona la carica : “sono motivata - voglio far vedere a tutti di Cosa sono capace” : Angelique Kerber suona la carica in vista degli Australian Open: la tennista tedesca, in grande fiducia, lancia la sfida ad ogni avversaria Un anno fa, di questi tempi, Angelique Kerber si approcciava ad un 2018 pieno di punti interrogativi: la stagione precedente, quella 2017, era stata a dir poco orribile. Da numero 1 al mondo, era crollata sotto il peso della pressione, senza brillare in nessun torneo degno di nota, finendo poi per ...

C'è posta per te - la sconcertante frase di Ricky Martin sui figli : 'Sono un padre single' - Cosa significa? : Confusione e sconcerto per quanto detto da Ricky Martin a C'è posta per te : il cantante portoricano, infatti, era il super-ospite della prima puntata della nuova stagione su Canale 5 del programma di ...

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno Cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Gilet gialli - chi sono e Cosa pensano i leader della protesta : Le manifestazioni perdono partecipanti, ma il nucleo duro del movimento non si arrende malgrado la deriva violenta di alcuni manifestanti: ecco i ritratti dei suoi esponenti più noti...

Cosa ne sarà dei migranti ora che sono sbarcati dalla Sea Watch : Vogliono sentirsi parte della comunità maltese e ce la mettono tutta. I migranti che arrivano su questa isola, studiano le lingue e anche la storia e la cultura del paese. A fornire all'Agi il quadro ...

Case degli orrori : Cosa sono diventati i luoghi teatro di sangue e follia : Lo chalet di Cogne, la villetta della famiglia Misseri ad Avetrana, la casa della strage di Erba, la villetta di Novi Ligure, la casa di via della Pergola a Perugia, la villa del Circeo, l’appartamento di via Poma a Roma, la villetta di Garlasco, la villa a Portofino del giallo Francesca Vacca Agusta. Solo solo alcuni di quelli che vengono definiti «luoghi dell’orrore», luoghi che non solo sono stati teatro di orribili delitti, ma che la spinta ...