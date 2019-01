Catturato l' ultimo respiro di una stella morente - VIDEO

Catturato l'ultimo respiro di una stella morente : Roma, 22 gen., askanews, - Il debole, effimero bagliore che emana dalla nebulosa planetaria Eso 577-24 persiste solo per poco tempo - circa 10mila anni, un battito di ciglia in termini astronomici. Il ...

Un attimo fugace : Catturato l’ultimo respiro di una stella morente : Un guscio evanescente di gas incandescente che si diffonde nello spazio – la nebulosa planetaria ESO 577-24 – domina l’immagine [1]. La nebulosa planetaria è il resto di una stella gigante che morendo ha lanciato via i propri strati esterni, lasciandosi dietro una piccola e caldissima stella nana. Questo resto sminuito si raffredderà gradualmente e svanirà alla vista, vivendo i suoi utlimi giorni come il fantasma di quella ...

“Così ho Catturato l’ultimo dei Casalesi”. In un doc il racconto del magistrato antimafia Catello Maresca : La più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi dieci anni, raccontata per la prima volta dalla voce di chi quell’operazione l’ha diretta e condotta in prima persona. “Il giorno del giudizio – Come ho catturato l’ultimo dei casalesi” è il documentario in due puntate che racconta la cattura del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi, per mano del magistrato antimafia Catello Maresca e della sua squadra ...