Australian Open – Continua la favola Collins | l’americana supera la Pavlyuchenkova e vola

LIVE Nadal-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : il maiorchino sfida l’emergente americano ai quarti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2019 tra Rafael Nadal e Frances Tiafoe. Lo spagnolo e l’americano sono posizionati nella parte bassa del tabellone maschile. I due giocatori arrivano a questo punto del torneo attraverso strade ben differenti. Nadal non ha ancora perso un set dal primo turno agli ottavi, in cui ha superato tre Australiani, James Duckworth, Matthew Ebden e Alex de Minaur, e ...

Australian Open 2019 domani (23 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si completano i quarti di finale degli Australian Open: domani infatti verranno delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima delle 3.00 si affronteranno la statunitense Serena Williams e la ceca Karolina Pliskova. A seguire la sfida tra il canadese ...

Australian Open – Djokovic sfida Nishikori nei quarti - giapponese spacciato secondo le previsioni dei bookies : Nei quarti di finale il tennista serbo se la vedrà con il giapponese Nishikori, il quale non gode dei favori del pronostico Contro Daniil Medvedev, agli ottavi di finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha faticato un po’ più del previsto, perdendo il suo primo set nella competizione. Ma nelle previsioni sul quarto di finale contro Kei Nishikori, il numero uno del mondo può contare sull’appoggio incondizionato dei ...

Australian Open – Tsitsipas è il primo semifinalista - il greco non lascia scampo a Bautista : Il giovane giocatore greco stacca il pass per la semifinale degli Australian Open, stendendo in quattro set lo spagnolo Il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali degli Australian Open è Stefanos Tsitsipas, abile a superare in quattro set lo spagnolo Bautista. Splendida affermazione del talento greco, che non lascia scampo al proprio avversario qualificandosi così per il penultimo atto del primo slam della stagione. Il numero 15 ...

Australian Open 2019 - Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista! Roberto Bautista Agut si arrende in quattro set! : Il primo semifinalista degli Australian Open è Stefanos Tsitsipas: l’ellenico supera in quattro set l’iberico Roberto Bautista Agut con lo score di 7-5 4-6 6-4 7-6 (2). Il tennista greco attende nel penultimo atto il vincente dell’ultima sfida odierna, quella tra l’iberico Rafael Nadal e lo statunitense Frances Tiafoe. Nel primo set il greco perde il servizio in apertura e lo spagnolo scappa subito sul 2-0. Bautista salva ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Primi quarti di finale con Nadal e Tsitsipas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

Australian Open 2019 oggi (14 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Apprestiamoci a vivere una nona giornata negli Australian Open 2019 di tennis di tutto rispetto. Andranno in scena, infatti, i quarti di finale della parte basse sia del tabellone maschile e sia di quello femminile, previsti sulla Rod Laver Arena. Il via alle danze lo daranno il greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere dello svizzero Roger Federer, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che in questo 2019 ancora non ha perso un match. A seguire il ...

Australian Open 2019 - inizia la caccia alle semifinali. Nadal sfida Tiafoe - Kvitova contro Barty e… Halep : Inizieranno nella notte italiana i quarti di finale degli Australian Open di tennis: a Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è aperta anche la caccia al numero uno WTA, che vede coinvolte quattro tenniste. La prima pretendente a scendere ...

Australian Open 2019 : Serena Williams dimostra ancora la propria forza - Zverev rimandato. Il caso del punto contestato in Carreno Busta-Nishikori : Si è conclusa un’intensissima giornata a Melbourne: gli Australian Open hanno emesso diversi interessanti verdetti sia tra gli uomini che tra le donne, con i due tabelloni che sono ora allineati ai quarti di finale. Il match più atteso era quello tra Simona Halep e Serena Williams, la numero uno ufficiale e quella riconosciuta come tale da molti a prescindere dal ranking. Ai quarti ci va Serena, per aver saputo tirar fuori dal serbatoio le ...

Australian Open - Djokovic ai quarti con Nishikori : Roma, 21 gen., askanews, - Ci sono voluti quattro set e non poche sofferenze anche a Novak Djokovic per superare l'ostacolo Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo e del draw: 64 67, 5, 62 63 il punteggio con cui, in tre ore e un quarto, il 31enne di Belgrado si è imposto sul russo, numero …